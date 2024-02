Le Hezbollah a fermement condamné le crime d’assassinat par les forces d’occupation américaines en Irak du leader martyr Hajj Wissam Mohammad Saber (Abou Baqer al-Saadi) et d’un groupe de ses frères martyrs. « Ce crime constitue une poursuite de son agression continue contre les peuples de notre nation en Irak, en Syrie et au Yémen, et une violation flagrante de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité de l’Irak », a affirmé le Hezbollah dans un communiqué publié ce jeudi 8 février.

Et d’ajouter : « Les mouvements de Résistance dans la région ont pleinement confiance dans les moudjahidines du peuple irakien attachés à la voie de la résistance et de la libération ainsi qu’au soutien du peuple palestinien opprimé ».

Et le Hezbollah de renchérir : « Cet assassinat abominable augmentera leur détermination à poursuivre cette voie ».

« Nous présentons nos plus sincères condoléances à nos frères des Brigades du Hezbollah en Irak et aux familles des martyrs, et nous prions Dieu d’accorder les rangs élevés aux chers martyrs, et la patience ainsi que la dignité divine à leurs honorables familles.

Il convient de rappeler que les forces d’occupation américaines ont visé, le mercredi soir, le véhicule du haut commandant des Brigades du Hezbollah, dans la capitale irakienne.

« Un drone a tiré trois roquettes contre une voiture 4X4 » dans le quartier de Machtal dans l’est de Bagdad. Deux chefs des Brigades du Hezbollah et leur chauffeur sont tombés en martyre suite à cette agression.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), a revendiqué cette agression, indiquant avoir tué « un commandant des Kataëb Hezbollah directement responsable de planification et de participation aux attaques sur les forces américaines dans la région ».

Au total depuis la mi-octobre, plus de 165 tirs de roquettes et frappes de drones ont visé les soldats américains dans la région.