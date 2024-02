Lundi, l’armée d’occupation israélienne a reconnu la mort d’un officier dans ses rangs, conséquence des combats en cours avec la résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne a reconnu la mort de l’officier Israel Nathaniel lors de combats terrestres à Gaza aujourd’hui, expliquant qu’il avait le grade de commandant de bataillon.

Avec la mort de l’officier israélien aujourd’hui, le bilan des morts de l’armée d’occupation israélienne depuis le début de l’opération terrestre à Gaza s’élève à 230 morts, tandis que le bilan des morts de l’armée depuis le début de la guerre en cours contre la bande de Gaza s’élève à 230 morts.

1 326 soldats israéliens ont été blessés depuis le début de l’attaque terrestre sur Gaza, tandis que 2 882 soldats israéliens ont été blessés depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Il est à noter que l’armée d’occupation a reconnu la mort de deux soldats lors de combats dans le sud de la bande de Gaza, hier soir, dimanche. Selon les médias israéliens, les deux soldats ont été tués à Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, suite au tir d’un missile antichar sur le bâtiment dans lequel ils se retranchaient.

Cela intervient à un moment où la résistance palestinienne continue de s’engager dans de violents affrontements contre l’armée d’occupation israélienne sur tous les fronts des combats dans la bande de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne renforce son contrôle sur la publication du nombre réel de personnes tuées et blessées lors des combats terrestres dans la bande de Gaza, dans le but de cacher l’ampleur de ses pertes, sachant que des données précises et des clips vidéo diffusés par la résistance palestinienne montrent que les pertes subies par l’occupation sont bien supérieures à ce qui est annoncé.

Source: Médias