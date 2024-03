Le porte-parole des forces armées yéménites de Sanaa, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé ce mardi que 6 opérations militaires ont eu lieu au cours en mer Rouge, ces dernières 72 heures à l’aide de missiles et des drones

Dans son point de presse, Saree a expliqué les détails des opérations : « Les forces armées ont mené plusieurs opérations en direction des sites d’occupation israéliens à Oum al-Rachrach, au sud de la Palestine occupée. »

Il a assuré que « les forces navales et la force de missiles ont mené 4 opérations conjointes contre 4 navires, dont deux navires américains en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ».

Il a également souligné que « l’Armée de l’Air a mené une opération militaire qualitative ciblant deux destroyers américains en mer Rouge », soulignant que « les opérations militaires ont atteint leurs objectifs ».

« Les forces armées yéménites dédient ces opérations à tous les combattants des factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza », a-t-il affirmé, soulignant qu’« elles continueront à mener davantage d’opérations contre toutes les cibles hostiles pour empêcher la navigation israélienne ou celle se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ou vers les deux mers Rouge et Arabe, et dans l’océan Indien, jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

L’annonce du porte-parole des forces armées yéménites intervient au lendemain du discours du chef du mouvement Ansarullah, sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi, qu’il a prononcé lundi soir, dans son discours à la veille du neuvième anniversaire de la Journée nationale de la résilience.

Il a déclaré entre autres que « le peuple yéménite arrive, dans la dixième année de l’agression américano-saoudienne-émiratie, avec les capacités de forces militaires avancées pour protéger le Yémen, soutenir le peuple palestinien opprimé et faire face aux conspirations ennemies ».

Les principales idées du discours de sayed al-Houthi.

Malgré l’ampleur de l’agression, des crimes et des destructions massives, la volonté du peuple n’a pas été brisée, ce qui constitue une grande bénédiction et un grand don divin.

Notre peuple souffre encore beaucoup de l’agression et du siège de notre pays.

La coalition d’agression a lancé des opérations militaires d’envergure pour envahir toutes les provinces et a bénéficié d’une grande couverture médiatique et politique, mais elle a échoué.

La coalition d’agression n’a pas réussi à occuper la profondeur géographique et stratégique de notre pays malgré le fait qu’elle contrôle une vaste zone.

La coalition d’agression a contrôlé les richesses souveraines, pétrolières et gazières de notre pays, de nombreux ports et une grande partie du littoral.

Les provinces densément peuplées sont restées dans la confrontation, la répulsion, le djihad et la fermeté, ce qui est d’une grande importance pour l’ensemble du pays.

L’échec inévitable de l’agression dans la réalisation de ses objectifs d’occupation totale de notre pays et de contrôle complet de notre peuple est devenu évident.

La coalition d’agression comptait résoudre la bataille en deux semaines, mais ses espoirs et ceux de ceux qui ont planifié cette agression ont été déçus.

Pendant de nombreuses années, les ennemis ont frôlé le désespoir dans la réalisation de leurs objectifs et ont subi de lourdes pertes.

Le nombre de morts et de blessés de toutes les formations de la coalition d’agression et des mercenaires s’élève à 282.879 morts et blessés

Les pertes de l’ennemi en véhicules et en équipements s’élèvent à 18.397.

Les opérations de sa défense aérienne se sont élevées à 4.585 opérations, au cours desquelles 165 avions de guerre et de reconnaissance ont été abattus.

Les opérations de sa défense navale et côtière se sont élevées à 38 opérations et ont joué un rôle très important dans la dissuasion de l’ennemi.

Les opérations navales les plus remarquables ont été l’attaque contre la frégate Medina et le navire de guerre Swift, ainsi que la saisie du navire Rawabi.

Les missiles et l’armée de l’air ont été très présents dans la lutte contre l’agression sur les fronts internes et dans les opérations menées à l’extérieur des frontières.

Les opérations de missiles se sont élevées à 1.828 opérations, dont 1.237 dans le cadre d’opérations militaires et de combat, et 589 à l’extérieur des frontières.

12.009 opérations offensives et de reconnaissance par drone

La plupart des opérations de drones se sont déroulées dans le cadre de missions de combat offensives et défensives, dont 997 opérations hors frontières.

Les opérations de soutien aux forces terrestres se sont élevées à 211.136 opérations de tireurs d’élite, d’artillerie, de lutte anti-blindage et de génie.

Dès le début, les ennemis se sont efforcés d’empêcher notre pays d’obtenir des armes pour se défendre, alors qu’ils possédaient toutes sortes d’armes, y compris des armes interdites au niveau international.

Les Américains ont reçu de très grosses sommes d’argent de la part des Saoudiens et des Émiratis, ce qui a constitué la plus grosse affaire de l’époque et mérite d’être appelé « l’affaire du siècle »

La fabrication d’armes, de missiles et de diverses autres capacités militaires est partie de zéro et d’étapes très simples.

Par la grâce de Dieu, cette voie s’est développée dans tous les types d’armes et de capacités dans divers domaines.

Le développement des capacités militaires a été une trajectoire ascendante réussie malgré le siège et les conditions économiques très difficiles.

L’ennemi a tenté d’exercer une forte pression économique sur notre cher peuple en lui imposant un blocus et en le privant des revenus de ses richesses pétrolières et gazières.

Source: Divers