Les manifestants au Sénat américain ont exigé, le mardi 30 avril, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soumise à une guerre israélienne dévastatrice depuis plus de six mois.

Cela s’est produit lors d’une audition de la commission des services armés du Sénat américain, à Washington, DC.

Un certain nombre de manifestants au Sénat ont interrompu le discours du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, scandant des slogans exigeant un cessez-le-feu à Gaza.

Les manifestants ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Laissez Gaza vivre ».

BREAKING: Today, I disrupted Secretary of “Defense” Lloyd Austin during a House meeting. I couldn’t just listen to him talk about U.S. leadership while the whole world is watching U.S. complicity in the genocide occurring in Gaza pic.twitter.com/EbuMA6VDxk

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) April 30, 2024