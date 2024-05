Dans l’après-midi de ce vendredi, la Résistance islamique a bombardé une base israélienne logistique dans le Golan syrien occupé en riposte à un raid au sud du Liban qui a coûté la vie à deux enfants syriens.

Dans un communiqué, le bras armé du Hezbollah a indiqué que la base de Tsnobar a été visée à l’aide d’une cinquantaine de roquettes Katiouchas.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un incendie qui s’est déclaré dans le Golan après le pilonnage de la Résistance libanaise.

Le texte de la résistance précise que cette opération est « une riposte à l’agression de l’ennemi israélien qui a visé le village de Najjariyé, ce matin », et « en soutien au peuple de Gaza et de sa résistance ». Ce village se trouve dans le casa de Saïda au sud du Liban.

Des frappes israéliennes avaient visé deux localités du sud du Liban, faisant trois martyrs, dont deux enfants syriens.

« Des frappes israéliennes ont visé Najjariyé et Addousiyé », deux localités à une trentaine de km de la frontière, a indiqué l’agence nationale d’information (ANI, officielle).

Selon RT, l’aviation israélienne a lancé 3 raids aériens contre ce village en même temps que des raids de drones.

Selon ANI, deux enfants syriens ont péri dans la frappe à Najjariyé. Un photographe de l’AFP sur place a rapporté qu’une camionnette a été touchée dans ce village.

Alors que la frappe sur Addousiyé a visé un verger, selon lui.

Citée par l’AFP, l’armée israélienne a annoncé avoir visé « des infrastructures terroristes » dans le secteur de Najjariyé qui étaient « utilisées par le réseau de défense aérienne du Hezbollah ».

Par ailleurs, le Hezbollah a annoncé le martyre « du combattant sur la voix d’al-Qods », Hussein Khodor Mahdi, né en 1962 dans la localité de Najjariyé.

Dans la matinée de ce vendredi, la résistance avait revendiqué une attaque aux drones contre le nouveau quartier général du 411ème bataillon d’artillerie dans la colonie de Jaatoun.

Selon le correspondant de la chaine de télévision israélienne Channel 12, le Hezbollah a lancé plusieurs drones en direction de la région de Naharia en Haute Galilée dans le nord.

Commentant ces dernières frappes, les médias israéliens ont assuré avoir recensé 140 roquettes qui ont été tirées depuis le Liban dans les dernières salves qui ont visé la Galilée et le Golan, estimant que « le rythme des tirs, est similaire à celui de la Seconde Guerre du Liban », la Guerre de Juillet 2006.

Les médias israéliens ont rendu compte de 2 blessés israéliens dans le Golan et de deux autres en Galilée, dans la région de Kerem ben Zimra, située non loin de Safed.

Le Hezbollah a diffusé ce vendredi les images vidéo de l’opération réalisée dans la soirée du jeudi 16 mai « contre des installations industrielles du ministère de l’ennemi de la guerre de la société Elbit et l’usine de David Cohen à Tel Hey dans la colonie de Kiriyat Shmona », d’après son communiqué.

« Ils vont changer les règles du jeu »

Dans une tribune pour le site infos 14, le journaliste israélien Hallel Bitton Rosen a écrit : « nous comprenons bien que chez les plus hauts niveaux politiques que la phase des tractations et des menaces contre Nasrallah et le Liban est arrivée à sa fin et il semble que nous soyons devant une situation qui brisera les outils d’abord. A la lumière de cela, il n’est pas improbable que, comme le Hezbollah a intensifié d’une manière remarquable ses attaques cette semaine, en Israël, ils vont changer les règles de jeu ».

Source: Divers