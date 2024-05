Le chef d’état-major général des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, a ordonné hier dimanche l’ouverture d’une enquête sur les causes de l’accident d’hélicoptère du président iranien et la formation d’un comité d’experts comprenant d’experts militaires et gouvernement aux afin d’étudier les dimensions de l’accident.

L’hélicoptère du président iranien et la délégation qui l’accompagnait ont été victime d’un crash alors qu’il survolait dans l’espace aérien de la province de l’Azerbaïdjan oriental.

Selon la télévision iranienne, l’hélicoptère a été contraint d’atterrir en raison des mauvaises conditions météorologiques et le contact avec lui a été perdu à 13h30, selon l’assistant exécutif du président iranien, Mohsen Mansouri.

Les opérations de recherche pour retrouver l’épave de l’hélicoptère se sont heurtées à de nombreux obstacles, dus au brouillard et aux fortes pluies, alors que la température était extrêmement basse soit -15 degré.

Plus tard, les équipes de secours ont découvert l’épave de l’hélicoptère et il est apparu clairement que les six personnes à bord étaient mortes en martyr, parmi lesquelles le Président iranien, M. Ebrahim Raisi, le Ministre des affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, le Gouverneur de l’Azerbaïdjan oriental, Malek Rahmati et l’imam du vendredi de Tabriz, Mohammad Ali Al Hashem.

Avant l’incident, le président iranien et sa délégation qui l’accompagnait étaient en visite en Azerbaïdjan. Raïssi et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont inauguré dimanche le barrage Qayz Qalasi, construit conjointement par les deux pays voisins sur le fleuve Aras.

Source: Médias