Jean-Luc Mélenchon, député et fondateur du parti « La France insoumise » au Parlement français, a appelé le gouvernement à reconnaître dès maintenant l’État indépendant de Palestine.

Farouche opposant à la politique actuelle de l’Élysée notamment dans le contexte de la guerre à Gaza, cet homme politique français a exigé lors de son discours prononcé à Besançon hier, lundi 27 mai, un embargo immédiat sur les armes envoyées à l’armée israélienne.

Mélenchon a déclaré que des personnes sont tuées chaque minute à Gaza et affirmé que « nous exigeons la fin immédiate de l’accord de coopération entre l’Union européenne et le gouvernement [régime] d’Israël ».

Un autre député du parti La France insoumise, évoquant le bombardement du camp de réfugiés à Rafah lors d’une interview avec Sud Radio, a qualifié le Premier ministre israélien de « monstre anonyme ».

« Nous devons arrêter le criminel de guerre Benjamin Netanyahu », a affirmé Manuel Bompard ajoutant que le président français Emmanuel Macron est coupable pour avoir permis que de telles attaques se produisent.

Et lui de poursuivre que « si le plan d’Israël est basé sur le sa volonté de nettoyer ethniquement les Palestiniens de la bande de Gaza, nous serons confrontés à un grand défi » ; « c’est ce que nous devons rejeter et c’est pourquoi il est de notre responsabilité d’arrêter le criminel de guerre Netanyahou qui est aujourd’hui à la tête du gouvernement israélien ».

Manuel Bompard, élu par le passé au sein du Parlement européen, a accusé Macron d’être de collusion avec Netanyahu en n’utilisant pas les leviers de pression. Selon lui, la France ne peut faire la sourde oreille ni même parfois couvrir les abus de l’armée israélienne qui ne respecte pas les lois internationales.

Au lieu de contraindre ‘Israël’ à accepter un cessez-le-feu par les moyens dont il dispose, Macron n’a rien fait d’autre que de publier un tweet pour souhaiter que les abus de l’armée israélienne cessent, a-t-il dénoncé.

« Qu’attend le président français pour proposer au niveau européen la suspension des accords entre l’UE et le régime israélien ou émettre un ordre interdisant la livraison d’armes et imposer des sanctions économiques contre Israël », a-t-il interrogé avant de soulever le doute au sujet de complicité entre Macron et Netanyahou.

Laissant au moins 30 martyrs et des dizaines de blessés, le bombardement des camps de réfugiés abritant des centaines de milliers de déplacés palestiniens à Rafah est le dernier crime en date commis par l’armée israélienne dans le cadre de sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza.

Les sources médiatiques à Gaza précisent que l’armée israélienne a jusqu’à présent bombardé plus de 10 camps de réfugiés à Rafah, tuant au moins 190 Palestiniens.

C’est dans ce contexte que trois pays européens à savoir l’Espagne, la Norvège et l’Irlande, ont reconnu l’État indépendant de Palestine et l’ont officiellement annoncé ce mardi 28 mai.

Source: Avec PressTV