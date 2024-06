Un haut responsable de l’administration américaine a exprimé ce jeudi, lors d’un point de presse, la profonde préoccupation de son pays face à l’escalade sur le front avec le Liban, au cours des deux dernières semaines.

Il a déclaré que Washington a mené « des pourparlers cohérents et urgents, à plusieurs reprises, entre Israël et le Liban, afin d’éviter que les choses ne se transforment en guerre », notant que « cette guerre pourrait avoir des répercussions et des effets qui mèneraient à une escalade dans d’autres endroits de la région ».

Le responsable américain a indiqué que « l’accord de libération des prisonniers et de cessez-le-feu, qui est sur la table, pourrait affecter le front du Liban », soulignant que « le simple fait de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza ne suffit pas, car il doit y avoir des arrangements spécifiques avec Liban. »

Aujourd’hui, les médias israéliens ont evoqué que « l’armée d’occupation israélienne utilise une arme du Moyen Âge, comme à Rome, pour mener ses attaques contre les terres agricoles du sud du Liban ».

La censure militaire a permis la publication d’une déclaration selon laquelle « l’armée israélienne utilise un dispositif similaire à une catapulte pour mener des opérations d’incendie dans le sud du Liban », selon la Douzième chaîne israélienne.

Source: Médias