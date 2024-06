Le journaliste britannique David Hirst a mis en garde « Israël » contre le fait de devenir un État d’apartheid qui adopte l’idéologie fasciste et converge avec la droite fasciste européenne afin de trouver une solution finale à son conflit avec les Palestiniens.

« Si Israël le fait, a-t-il dit, il fera face à un moment existentiel plus tôt que beaucoup ne le pensent. », a-t-il averti dans un article sur le site britannique Middle East Eye.

Hirst a évoqué le phénomène « de rapprochement entre Israël et l’extrême droite européenne malgré l’hostilité excessive entre les deux parties pendant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à récemment ».

Il a raconté les détails de ce rapprochement, comme les récentes déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Paris, dans lesquelles il décrivait la guerre à Gaza, en s’adressant aux Européens : « Notre victoire est votre victoire ! C’est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne sur la barbarie. C’est la victoire de la France ! ». « Si nous gagnons ici, vous gagnez là-bas. »

Hirst a parlé de ce qu’il a appelé la jubilation des Israéliens en raison du succès de l’extrême droite aux récentes élections législatives européennes. Ils l’ont considéré comme une réponse à la reconnaissance de l’État palestinien par l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et la Slovénie.

Le journaliste britannique a souligné qu’Adolf Hitler est devenu un exemple pour « Israël ces jours-ci ». Citant Moshe Feiglin, un ancien membre de la Knesset du Likoud, il rapporte qu’il a déclaré la semaine dernière à la télévision : « Comme Hitler l’a dit, je ne peux vivre si un Juif reste en vie ; nous ne pouvons vivre ici si un islamiste nazi reste à Gaza ».

« C’est du fascisme, clair et simple. Il est de plus en plus devenu une monnaie courante dans les principaux médias israéliens. Tous les vieux tabous ont disparu, c’est pourquoi les fascistes européens sont si facilement acceptés comme les âmes sœurs des fascistes israéliens », a-t-il déploré.

Dans son article, Hirst a évoqué le renforcement des relations entre l’entité sioniste et la Serbie, la hausse des exportations d’armes de cette dernière vers « Israël » lors de son agression contre Gaza et l’expression de gratitude du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Président serbe.

