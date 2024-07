Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance, a affirmé mercredi que l’assassinat par l’occupation israélienne du commandant Mohammad Nimah Nasser (Abou Nimah » ne poussera pas la résistance à battre en retraite, ni n’affaiblira sa volonté et sa décision de continuer à affronter l’occupation, ni à réduire la pression sur le front nord.

Lors de la cérémonie d’hommage organisée par le Hezbollah au martyr Abdel Amir Asili, Fadlallah a souligné que « l’occupation n’a d’autre choix que de mettre fin à son agression contre Gaza », soulignant que « la résistance augmentera le rythme de sa pression sur elle ».

L’occupation a également promis une réponse punitive à son crime, indiquant que « la main de la résistance est capable de traquer son armée tout comme elle a traqué ses dépôts de munitions », et que « l’assassinat de dirigeants et de combattants de la résistance ne fera qu’accroître la détermination de la résistance à poursuivre son jihad ».

Et d’ajouter: » la résistance au Liban, qui est présente avec force et efficacité pour soutenir le peuple palestinien à Gaza et pour défendre son pays, est toujours prête à faire face à tout développement dans n’importe quelle direction », soulignant « qu’elle a imposé à l’ennemi le rythme de la guerre conformément aux objectifs qu’elle s’était fixée pour soutenir Gaza et défendre son pays ».

Concernant la troisième phase de la guerre israélienne contre Gaza, Fadlallah a déclaré que « la résistance ne détermine sa position sur aucune phase sur la base d’hypothèses, mais plutôt sur la base de faits et de développements, et lorsque la question nécessite une position, elle est annoncé à ce moment-là et, conformément aux estimations de la Résistance et à l’intérêt de son pays ».

Par ailleurs, le député Fadlallah a souligné que le front au Liban » a réussi à exercer une forte pression sur les capacités militaires israéliennes, sur les colons et sur les différents aspects de la vie dans l’entité ennemie », soulignant que « la résistance a pu atteindre ses objectifs de soutien et de protection du Liban ».

Dans le cadre de la réponse à l’assassinat du commandant Nasser dans la région d’Al-Hush, dans la ville méridionale de Tyr, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont bombardé le quartier général de la 210e division du Golan dans la caserne Nafah et le quartier général de la défense aérienne et antimissile à la caserne Kilaa avec 100 Katyusha.

La Résistance islamique a également bombardé le quartier général du bataillon des forces terrestres dans la caserne Kila, ainsi que le quartier général de la 769e brigade dans la caserne Kiryat Shmona avec des missiles Falaq, en plus de cibler la caserne Zarait avec des missiles Falaq et Burkan ».

Source: Médias