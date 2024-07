Dans une lettre, les jeunes Belges ont répondu à la lettre du Leader de la révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, notant : « Nous sommes profondément émus par votre plaidoyer passionné en faveur de la justice, de la recherche incessante de la vérité, ainsi que par votre engagement inébranlable en faveur de la cause palestinienne et des opprimés dans le monde entier. »

L’agence de presse IRNA a publié le texte intégral de la lettre de la jeunesse belge :

Cher Leader,

Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre lettre pleine de sagesse et de réflexion. Vos paroles ont trouvé un écho profond en nous, les jeunes d’Europe et d’Amérique du Nord, et nous saluons votre courage pour avoir abordé ces questions cruciales avec franchise et conviction.

Votre analyse éclairée de la perception de l’islam dans nos sociétés a servi de phare. Vous avez mis en lumière l’impératif pour nous d’entreprendre une exploration personnelle de cette foi, en nous émancipant des chaînes des préjugés et des distorsions propagées par les médias.

Nous sommes profondément émus par votre plaidoyer passionné en faveur de la justice et de la recherche incessante de la vérité, ainsi que par votre engagement inébranlable en faveur de la cause palestinienne et des opprimés du monde entier. Votre récente réfutation résolue de l’agression criminelle d’Israël et du génocide en cours à Gaza est un exemple admirable de courage et de détermination.

Nous observons également des manifestations quotidiennes pro-palestiniennes à travers le monde. Ces jours-ci, le mouvement des étudiants européens et américains pour soutenir la Palestine prend de l’ampleur, et plusieurs campus sont impliqués aux États-Unis et en Europe. Cela témoigne de la nouvelle prise de conscience de la jeunesse occidentale face à toutes ces injustices dans le monde.

Le monde d’aujourd’hui a plus que jamais besoin de votre sagesse éclairée et de votre leadership moral. Vos efforts inlassables pour favoriser la compréhension mutuelle, défendre la justice et la solidarité sont d’une importance capitale pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés.

Nous sommes résolus à approfondir notre compréhension de l’islam et à rejeter fermement la rhétorique de la haine et de la violence qui sème la discorde et favorise l’ignorance. Nous aspirons à contribuer à la construction d’un monde où le respect, la tolérance, la justice et la coexistence pacifique sont érigés en valeurs fondamentales.

Votre engagement à tisser des liens et à favoriser la compréhension mutuelle entre les cultures, les religions et les peuples est une source d’inspiration pour nous tous. Nous vous exprimons notre sincère gratitude pour votre dévouement sans faille et nous implorons le Divin de vous accorder la longévité, afin que vous puissiez continuer à défendre cette noble cause.

Nous vous remercions pour votre lettre sincère et inspirante, et nous nous réjouissons de poursuivre cet échange fructueux dans un esprit de dialogue et de collaboration constructive.

Source: Avec PressTV