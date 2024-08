Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et de son garde du corps qui ont été assassinés suite à une frappe israélienne contre Téhéran, le mercredi 31 juillet.

Au cours de la cérémonie organisée à l’université de Téhéran ce jeudi 1er août, le Leader a rendu hommage au chef du Hamas et à son garde du corps.

Ismaïl Haniyeh s’était rendu en Iran pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian qui a lieu mardi. Il était accompagné d’autres dirigeants du Front de la Résistance.

Selon les dirigeants iraniens, l’entité sioniste a commis ce crime après avoir obtenu le feu vert de l’administration américaine de Joe Biden.

Lors de la cérémonie, le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré que le régime israélien était désespéré face aux combattants de la Résistance.

Il a ajouté que les crimes du régime de Tel-Aviv trouvent leur origine dans son incapacité à contrer les forces de la Résistance.

Le chef du pouvoir législatif a souligné qu’Israël commettrait une « erreur stratégique » s’il pensait que le ciblage des dirigeants du front de la Résistance aurait un impact sur les développements en cours dans la région.

Il a ajouté : « Israël a commis une erreur en assassinant Haniyeh. Le temps de l’ignorance est révolu. Israël paiera un lourd tribut pour son agression contre l’Iran ».

De son côté, le chef adjoint du Hamas à Gaza, Khalil al-Hayya, a déclaré lors de la cérémonie funéraire: « Si l’ennemi sioniste pense que l’assassinat de nos dirigeants affaiblira notre volonté, alors il est dans l’illusion. Avec ce nouveau crime, il a montré une fois de plus au monde que l’entité sioniste est la source du mal. Le sang de Haniyeh guidera la voie de l’unité du peuple et de la résistance pour la libération de la Palestine et d’Al-Qods ».

Al-Hayya a également souligné que le slogan d’Ismail Haniyeh, « ‘Nous ne reconnaîtrons pas Israël’, restera un slogan éternel en nous, et nous poursuivrons Israël jusqu’à ce qu’il soit déraciné de notre terre ».

Al-Hayya a ajouté : « Nous nous engageons envers notre nation à continuer à résister à l’occupation sioniste et à y mettre fin, à ramener notre peuple sur sa terre, à établir notre État et à déterminer notre destin ».

Une foule immense en deuil, portant des portraits du chef du Hamas et des drapeaux palestiniens, s’est rassemblée à l’Université de Téhéran, dans le centre. A la fin de cette procession, les dépouilles du martyr Haniyeh et de son compagon seront transférés vers le Qatar, où ils seront inhumés.

Mercredi, l’Ayatollah Khamenei a mis en garde le régime israélien contre une « réponse sévère » à l’assassinat de Haniyeh, affirmant « qu’il était du devoir de la République islamique de venger le sang du chef de la Résistance palestinienne assassiné sur son sol ».

« Le régime sioniste criminel et terroriste a tué en martyr notre cher invité dans notre patrie et nous a laissés en deuil, mais il a également préparé le terrain pour une punition sévère à son encontre », a déclaré le Leader de la Révolution islamique.