Des explosions ont été signalées mardi près de deux navires marchands au large du Yémen, a rapporté l’AFP, citant deux agences de sécurité maritime en ajoutant qu’elles n’avaient pas fait de blessés ni de dégâts.

Un navire a fait état à l’aube « d’une explosion à proximité », à environ 64 miles nautiques au sud-ouest de la ville de Hodeidah, a indiqué l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le navire a dit ensuite avoir aperçu « une petite embarcation agissant de manière suspecte », puis entendu une deuxième explosion.

UKMTO a ajouté plus tard que le navire avait été « attaqué par un drone, qui a été neutralisé avec succès ».

« Le navire et son équipage sont sains et saufs, et le navire se dirige vers son prochain port d’escale », a-t-elle ajouté.

L’explosion a également été rapportée par la société de sécurité maritime Ambrey, qui n’a pas identifié le navire visé mais souligné qu’il était « étroitement lié à la banque de cibles des Houthis ».

Selon l’AFP, l’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat.

Une autre explosion s’est produite aussi mardi à « proximité » d’un navire à 97 milles nautiques au nord-ouest de Hodeidah, sans faire de blessés ni de dégâts, selon UKMTO et Ambrey.

Les attaques des forces yéménites en soutien aux palestiniens qui font l’objet d’une guerre génocidaire selon l’ONU dans la bande de Gaza ont visé les navires israéliens ou ceux qui se rendent dans les ports israéliens. Elles ont sérieusement affecté les importations israéliennes ainsi que le trafic maritime dans cette zone stratégique, par laquelle transite 12% du commerce mondial.

