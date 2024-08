Sanaa a autorisé le remorquage du navire pétrolier en feu MV Sounion a assuré, le chef de la délégation nationale yéménite des négociations, Mohammad Abdel Salam, le mercredi 28 août sur la plateforme Telegram. Selon lui, plusieurs organismes internationaux ont contacté les autorités de Sanaa, notamment européens.

Abdel Salam a souligné que l’incendie du navire pétrolier susmentionné est « un exemple du sérieux de la part du Yémen qu’il prendra pour cible tout navire qui viole la décision d’embargo yéménite interdisant la traversée des navires qui se dirigent vers les ports israéliens de la Palestine occupée », mesure décrétée par Sanaa dans le but d’exercer une pression sur l’entité sioniste, pour mettre un terme à son agression contre Gaza.

« Toutes les compagnies maritimes liées à l’entité ennemie sioniste doivent comprendre que leurs navires resteront vulnérables aux frappes yéménites partout où ils pourront être atteints par les forces armées yéménites jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège de Gaza soit levé », a-t-il rappelé.

Plus tôt mercredi, la mission européenne en mer Rouge a publié de nouvelles photos du pétrolier Sounion, qui a été pris pour cible par les forces armées yéménites en mer Rouge le 22 août 2024. Les images montrent les tirs continus sur le navire.

Jeudi 22 août dernier, les forces armées yéménites ont assuré avoir réalisé deux opérations militaires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, au moyen de canonnières, des missiles balistiques et ailés et des drones, a révélé le site en ligne de la chaine al-Massira, proche de l’organisation Ansarullah.

Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que « la première opération a visé le navire pétrolier Sounion, qui traite avec l’ennemi israélien », assurant et qu’il a été touché avec précision alors qu’il naviguait en mer Rouge, le rendant vulnérable au naufrage.

Il a ajouté que la deuxième opération a visé le navire Sw North Wind I, appartenant à une compagnie traitant avec l’ennemi israélien, et qu’il a été directement touché alors qu’il naviguait dans le golfe d’Aden.

Le 23 août, le Média militaire des forces armées yéménites a publié des scènes de la marine yéménite ciblant et incendiant le navire Sounion.

Source: Médias