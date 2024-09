La Résistance islamique a visé la position d’artillerie ennemie du 411e bataillon à Neve Ziv et un nouveau quartier général des forces de la Brigade Golani au pied du Mont Neria avec des dizaines de roquettes Katyusha, en réponse aux attaques ennemies sur des villages du Sud et dans la Bekaa Ouest ainsi qu’ un bâtiment sur la route Zabdine-Nabatieh.

La Résistance islamique a pris pour cible le quartier général de réserve du Corps du Nord, la base de réserve de la division Galilée et ses hangards logistiques à Amiad avec des nuées de drones d’assaut.

Selon le site israélien Hadshot Bazman, plusieurs drones ont frappé une zone militaire à Amiad , sachant que les drones du Hezbollah ont survolé toute la zone de la Haute Galilée pendant plus de 15 minutes et ont parcouru plus de 20 kilomètres pour atteindre Amiad près de Tibériade.

Selon les médias israéliens, les drones qui ont survolé pendant 15 minutes dans le ciel de Rosh Pina au nord et ont explosé dans la zone d’Amiad n’ont pas été interceptés.

Le correspondant du journal Yedioth Ahronoth dans le nord a rapporté : « Dans le nord, lorsque vous levez les yeux vers le ciel et remarquez un drone, il peut s’agir d’un drone d’attaque de l’ennemi, qui risque d’exploser au-dessus d’une cible militaire. Aujourd’hui, il a survolé Rosh Pina et ne s’est arrêté que lorsqu’il a atteint la cible, il a placé des dizaines de milliers d’Israéliens dans des abris ».

Toujours selon les médias israéliens, « les drones du Hezbollah incarnent la faiblesse des systèmes de défense israéliens, car ils traversent la frontière et survolent pendant de longues minutes ».

Par ailleurs, les moudjahidines de la résistance ont ciblé une position des soldats ennemis israéliens sur le site de Raheb avec des armes appropriées et l’ont touché directement, ainsi que le site d’Abbasiya avec des obus d’artillerie et l’ont touché directement. La résistance a également ciblé le site de Ruwaisat Al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des obus d’artillerie, le touchant directement.

La résistance islamique a également ciblé les équipements d’espionnage du site d’AlAbad avec des armes appropriées et les a touchés directement.

Des sources israéliennes ont rapporté qu’ un hélicoptère militaire sioniste a atterri à l’hôpital Rambam à Haïfa transportant des soldats blessés après cette série d’opérations du Hezbollah. »

Face à cette nouvelle escalade des opérations de la résistance islamique au Liban, la Treizième chaîne a rapporté que « Nous avons perdu de grandes parties du nord et leur reconstruction nécessite beaucoup de temps » ajoutant que « le chef du conseil régional de Haute Galilée, Giora Waltz, a affirmé que les déplacés s’installent dans d’autres endroits et ne reviendront certainement pas dans les prochaines années ».

L’armée d’occupation israélienne a revelé des plans prêts pour attaquer le Liban, reconnaissant que quatre de ses soldats ont été blessés dans des attaques de drones lancées par le Hezbollah

L’armée d’occupation israélienne a reconnu que deux de ses soldats ont été blessés dans des attaques de drones lancées par le Hezbollah libanais, visant notamment un bâtiment dans la ville côtière de Nahariya.

L’armée d’occupation israélienne a annoncé que deux de ses soldats ont été blessés suite à l’explosion de 3 drones lancés par le Hezbollah sur la colonie de Shlomi en Galilée.

Le chef d’état-major israélien Herzi Halevy a affirmé que « l’armée opére avec force dans le nord et qu’elle est en état d’alerte et que ses plans d’attaque contre le Liban sont prêts », soulignant que « l’armée est prête à accomplir toute mission qui lui serait demandée ».

Le chef d’état-major israélien a qualifié d’incident grave le ciblage par le Hezbollah d’un immeuble résidentiel dans la ville de Nahariya, sur la côte ouest de la Galilée.

Entre-temps, Halevy a rencontré le commandant du commandement central américain, le général Michael Corella, et l’armée d’occupation israélienne a déclaré avoir procédé à une évaluation de la situation à la lumière de la guerre contre Gaza.

L’armée d’occupation israélienne a ajouté – dans un communiqué – que Halevy et Kurilla ont discuté des menaces venant du Liban et de l’Iran, notant que « le chef d’état-major a informé le commandant du commandement central américain des plans opérationnels de l’armée israélienne concernant le Liban ».

L’armée d’occupation israélienne a déclaré que 4 drones se sont infiltrées depuis le Liban vers la Galilée occidentale, et qu’elle en a intercepté 3, tandis que la quatrième a explosé dans un immeuble à Nahariya.

La Douzième chaîne israélienne a cité des estimations des services de sécurité selon lesquelles le drone visait des bases militaires dans le sud de la ville.

Centre d’urgence sanitaire : 12 blessés, bilan définitif du raid hostile sur Nabatieh

Le Centre des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé publique a annoncé dans un communiqué : « Le bilanfinal du raid lancé par l’ennemi israélien sur un bâtiment de la ville de Nabatieh,est de 12 blessés, dont un blessé qui a nécessité une admission à l’hôpital Martyr Sheikh Ragheb Harb pour y être soigné. Les autres personnes ont été légèrement blessées et ont été soignées aux urgences du même hôpital.

C’est avec plus de fierté et d’honneur que la Résistance islamique annonce le martyr du moudjahed Mohammad Qassem Al-Shaer Abu Houra , né en 1977 dans la ville de Sohmar, dans la Bekaa occidentale, qui s’est élevé comme martyr sur la voie d’alQods.

Source: Médias