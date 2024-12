Les États-Unis, le régime sioniste et leurs alliés se trompent s’ils croient avoir mis fin à la Résistance, selon le Leader de la Révolution islamique en Iran.

Lors d’une réunion avec un groupe de femmes iraniennes de différents horizons, ce mardi 17 décembre, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a souligné que « les États-Unis, le régime sioniste et leurs alliés se trompent s’ils croient avoir mis fin à la Résistance. C’est Israël qui sera finalement éradiqué ».

« À la lumière de ce qui s’est passé en Syrie et des crimes que le régime sioniste et les États-Unis commettent dans la région sur fond du soutien que certains leur apportent, ils ont cru avoir pu mettre fin à la Résistance. Mais ils se leurrent », a martelé l’Ayatollah Khamenei.

Et de souligner : Sayed Hassan Nasrallah et Yahya Sinwar sont toujours vivants, en restant éternellement dans les esprits et les âmes de leurs partisans. « Leur voie se poursuivra à jamais ».

« La bande de Gaza est attaquée quotidiennement. Les Gazaouis perdent chaque jour leurs proches mais ils résistent encore. Au Liban aussi, le peuple résiste. Le régime sioniste s’imagine pouvoir se préparer via la Syrie pour encercler ensuite les forces du Hezbollah et l’éradiquer finalement. Pure illusion ! Celui qui sera éradiqué c’est Israël lui-même. »

Plus loin dans ses propos, le Leader a recommandé à tous les Iraniens, surtout aux femmes, de veiller à ne pas tomber dans le piège de la guerre douce de l’ennemi et à ne pas se laisser tromper par ses instigations et ses ruses malveillantes.

« L’ennemi ne reste pas les bras croisés, il s’emploie à planifier des complots. Les ennemis de l’Ordre de la République islamique se sont vite rendu compte du fait que la Révolution ne sera pas vaincue par la guerre dure, ils ont donc opté pour la guerre douce. Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas mettre à genoux l’Iran islamique par la guerre, les bombardements, la sédition et les différends interethniques ; c’est la raison pour laquelle ils ont eu recours à la guerre douce ».

« Sous prétexte de défendre les femmes, ils déclenchent une émeute dans un pays et procèdent à des méthodes de softwar. Nos filles et nos femmes, nos professeures et nos étudiantes, toute la société féminine doit se considérer responsable dans ce domaine », a conclu l’Ayatollah Khamenei.

Source: Avec PressTV