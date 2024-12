L’Iran a dénoncé, le mardi 24 décembre, un « crime odieux » après la reconnaissance lundi par Israël du meurtre du chef du mouvement palestinien Hamas Ismaïl Haniyeh en juillet à Téhéran, qu’il a qualifiée d' »aveu éhonté ».

« Avec cet aveu éhonté, le régime israélien admet ouvertement pour la première fois sa responsabilité dans ce crime odieux », a déclaré l’ambassadeur iranien aux Nations unies Amir Saeid Iravani dans une lettre au secrétaire général de l’ONU publiée sur le réseau social X.

La mission iranienne auprès des Nations Unies a saisi le Conseil de sécurité suite aux déclarations du ministre israélien de la Défense, Israel Katz, qui a reconnu pour la première fois la responsabilité d’Israël dans l’assassinat du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. La délégation iranienne a réclamé des sanctions.

Dans sa communication au Conseil de sécurité, la mission iranienne dénonce : « Le ministre Katz a publiquement et sans vergogne admis la responsabilité d’Israël dans l’assassinat d’Haniyeh alors qu’il était en visite à Téhéran. Cet aveu effronté concernant le meurtre d’un leader politique sur le territoire souverain d’un État membre des Nations Unies souligne une fois de plus la responsabilité d’Israël dans ses actes de terrorisme et d’agression. »

La délégation iranienne ajoute que cette reconnaissance « confirme la légitimité de la réponse iranienne le 1er octobre ». Elle exhorte les Nations Unies à ne pas laisser « impuni un régime qui défie ouvertement le droit international ».

La mission iranienne affirme que cet assassinat sur son sol constitue une « violation flagrante du droit international » et demande une réponse forte de la communauté internationale face à ce « terrorisme d’État ».