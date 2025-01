L’Iran est pleinement préparé à contrer toute menace pour sa sécurité nationale, a déclaré le commandant des forces terrestres de l’armée, notant que tous les intérêts américains dans la région sont à la portée opérationnelle des forces armées du pays.

« Aucune armée n’aurait pu mener les frappes que les missiles iraniens ont lancées contre des cibles américaines à Aïn al-Assad (base aérienne dans l’ouest de l’Irak, occupée par les États-Unis) et en Israël », a déclaré le général de brigade Kioumars Heidari lors d’une réunion avec plusieurs commandants de l’armée dans le sud-ouest du pays le samedi 11 janvier.

Il a ajouté que toutes les bases américaines dans la région sont à la portée de l’Iran, soulignant que les forces armées en ont la capacité opérationnelle.

Le commandant a rappelé que l’ennemi avait mené une guerre hybride contre l’Iran, soulignant ainsi la nécessité de maintenir le pays dans un état de préparation totale face aux menaces.

« La guerre hybride et cognitive de l’ennemi vise à dominer les esprits et à les orienter vers des intérêts illégitimes », a ajouté le haut commandant.

Il a souligné que les forces armées iraniennes doivent mettre à leur ordre du jour les moyens de gérer et de faire face à l’approche de l’ennemi.

Début janvier, le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne a déclaré que l’unité militaire était hautement préparée à donner une « réponse écrasante » à tout type de menace.

« Aujourd’hui, l’armée se trouve au plus haut niveau de l’état de préparation au combat et de la capacité de défense, et toute menace posée par les ennemis recevra une réponse écrasante », a martelé le général Heidari.

Source: Avec PressTV