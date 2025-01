Le Leader de la Révolution islamique en Iran, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a félicité les Palestiniens de la bande de Gaza pour leur héroïque détermination face à la guerre génocidaire menée par le régime israélien pendant 15 mois.

Dans un message en hébreux publié sur X, le lundi 20 janvier, à l’occasion de la victoire des Gazaouis dans une guerre qui a forcé le régime à accepter un accord de cessez-le-feu avec le mouvement de résistance palestinien Hamas, à la suite de nombreuses opérations réussies des groupes de résistance contre des cibles israéliennes, l’Ayatollah Khamenei a qualifié de « solides comme la montagne » les habitants de Gaza.

« Malgré le martyre de personnalités éminentes comme Yahya Sinwar, le Front de la Résistance ne s’arrêtera pas un instant », a ajouté le Leader, faisant référence à l’ancien chef du Hamas, assassiné en plein combat lors d’une frappe israélienne contre Gaza, mais aussi à d’autres personnalités de la Résistance.

« Le Hamas est vivant et le restera », peut-on lire dans le message du Leader de la Révolution islamique.

Le message inclut une vidéo qui montre les Palestiniens célébrant l’annonce de l’accord de trêve, mais aussi des scènes témoignant des succès des combattants de la Résistance dans leurs frappes contre les positions israéliennes et la prise au piège des forces du régime d’une manière humiliante.

תושבי עזה עומדים איתן כמו הר, ולמרות נפילתם של אישים בולטים כמו יחיא סינוואר, חזית ההתקוממות לא תעצור לרגע. חמאס חי ויישאר בחיים. pic.twitter.com/kuniEgJF51 — Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) January 20, 2025



Lundi également, un conseiller principal de l’Ayatollah Khamenei a déclaré que le régime israélien ne serait jamais en mesure d’éliminer la puissance militaire et idéologique du Front de la Résistance en Palestine, au Liban et au Yémen.

Le général de brigade Amir Hatami a déclaré que les récents développements dans la région et dans le monde ont révélé « la profondeur de la conspiration et de la malveillance de l’axe américano-sioniste avec le soutien direct des pays occidentaux et le silence de marbre des organisations internationales », soulignant le soutien politique, militaire et de renseignement inconditionnel des États-Unis et d’autres alliés occidentaux du régime aux atrocités de Tel-Aviv.

Ces remarques font écho à celles faites par plusieurs responsables israéliens et des responsables des États alliés du régime, mentionnant l’incapacité de Tel-Aviv face à la Résistance régionale.

Ces déclarations incluent l’aveu l’année dernière du porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, concernant l’impossibilité d’éliminer le Hamas.

Source: Avec PressTV