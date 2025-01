La Russie a revendiqué mercredi la prise du village de Zapadné, dans la région de Kharkiv (nord-est), une nouvelle avancée sur la rive occidentale de la rivière Oskil qui illustre les difficultés de Kiev à contenir les troupes ennemies.

« Les unités du groupement de troupes +Ouest+ ont libéré la localité de Zapadné dans la région de Kharkiv », a indiqué le ministère russe de la Défense, dont les forces avancent dans plusieurs parties de cette zone et du front Est.

Les forces russes sont parvenues début janvier à établir une tête de pont en franchissant l’Oskil, rivière de l’est de l’Ukraine et obstacle naturel qui séparait dans ce secteur les positions des deux camps.

Elles ont ouvert la voie à un assaut contre la partie occidentale de la région de Kharkiv, dont l’armée russe avait été chassée à l’automne 2022.

Les troupes du Kremlin sont en particulier à quelques kilomètres seulement de Koupiansk, une ville qui comptait environ 25.000 habitants avant la guerre et qui constitue la principale place forte ukrainienne dans cette zone.

Les forces de Kiev sont également en difficulté dans la région orientale de Donetsk, en particulier autour de Pokrovsk, ville clé pour la logistique militaire et l’industrie du charbon.

L’armée russe n’est plus qu’à une poignée de kilomètres de Pokrovsk, occupant les flancs sud et est de la cité, et pousse aussi vers l’ouest en direction de la région voisine de Dnipropetrovsk et son chef-lieu Dnipro.

Si les forces russes entraient dans cette région, il s’agirait d’une première depuis le début de l’assaut contre l’Ukraine le 24 février 2022.

Source: AFP