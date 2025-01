‘Israël’ a ramené, mardi soir 28 janvier, les sudistes à la case départ après le cessez-le-feu du 27 novembre.

Deux raids ont visé les régions de Nabatieh al-Fawqa et Zawtar al-Sharqiya, brisant la stabilité relative dont jouissaient les sudistes qui ont libéré les villages frontaliers, dimanche dernier, date à laquelle avait expiré le délai de 60 jours fixé à l’ennemi pour s’y retirer.

Raid israélien contre la région de Nabatieh, le 28 janvier 2025

Le raid de Nabatieh al-Fawqa a visé un parking, tandis que la 2ème frappe a ciblé le parc « Farah City ».

Selon le ministère de la Santé, 24 personnes ont été blessées suite à ces deux raids.

Les forces d’occupation israéliennes ont prétendu avoir visé un camion et un véhicule transportant des munitions.

Ces deux raids ont relancé le débat sur l’inclusion de la zone du nord du Litani dans l’accord de cessez-le-feu et le champ d’application de la résolution 1701. ‘Israël’ oeuvre, avec le soutien des USA, d’élargir la portée géographique de cette résolution contrairement à l’opinion du Liban, basé sur le refus total de la Résistance de ce point.

Il s’est donc avéré que les raids israéliens n’étaient pas liés à « la violation de l’accord par le Hezbollah » comme le prétendent les forces d’occupation. Mais ils constituent une réponse à ce qui se passe dans le sud depuis dimanche dernier. L’entité sioniste ressent le besoin de créer un climat opposé à celui qui prévaut dans le sud après que les habitants ont pris d’assaut la plupart des villages frontaliers et réussi à libérer la majorité d’entre eux.

Les forces d’occupation contrôlent toujours huit villages entre les secteurs central et ouest, d’Aitaroun et Blida à Mays al-Jabal, en passant par Houla et Markaba, jusqu’à Rob Thlateen, Odeysseh et Kfar Kela.

Il convient de noter que ces villages ne sont pas totalement sous occupation israélienne, car les habitants ont pu pénétrer dans plusieurs parties de ces localités.

Les forces d’occupation israéliennes ont envoyé des messages par l’intermédiaire de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul), appelant à « interdire l’avancée des habitants. Faute de quoi, elles ouvriront le feu à partir des points où ses soldats sont stationnés ». Les forces d’occupation invoquent comme prétexte que « les groupes d’habitants comprend des éléments du Hezbollah qui provoquent les soldats de l’armée israélienne ».

En dépit de toutes ces menaces et agressions, les villages frontaliers s’attendent, ce mercredi, pour le quatrième jour consécutif à une avancée de la part de ses habitants.

Rappelons qu’un accord de cessez-le-feu entre le Liban et ‘Israël’ est entré en vigueur le 27 novembre 2024, laissant ainsi entrevoir la fin des agressions israéliennes contre les régions libanaises et l’arrêt de plus d’un an de combats au Sud-Liban et dans le nord des territoires palestiniens occupés.

Cet accord stipule le retrait des forces d’occupation israéliennes du Sud-Liban sous les 60 prochains jours c’est à dire le 26 janvier, et permet à l’armée libanaise de reprendre le contrôle des villages dans le sud de Litani.