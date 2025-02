Le mouvement de résistance palestinien Hamas a accusé ‘Israël’ de retarder la mise en œuvre de l’accord relatif à l’aide et à la reconstruction à Gaza, où les bombardements israéliens se sont poursuivis pendant plus de 15 mois jusqu’à l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, le 19 janvier dernier.

« L’entité sioniste continue de retarder la mise en œuvre du processus d’aide et de reconstruction prévu par l’accord de cessez-le-feu, tandis que certains engagements en matière d’aide humanitaire n’ont pas été pleinement respectés », a déclaré le porte-parole Hazem Qassem dans un communiqué, cité par l’agence Anadolu.

« Malgré la destruction massive du secteur de la santé, l’occupation n’a autorisé aucune initiative de restauration ni l’entrée de fournitures médicales essentielles », a ajouté Qassem.

« Les livraisons de carburant restent bien inférieures à ce qui était stipulé dans l’accord, et la quantité atteignant le nord de Gaza est négligeable », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a déclaré que « les machineries lourdes spécifiées dans l’accord n’ont pas été autorisées à entrer, empêchant la récupération des corps des martyrs et la récupération des corps (des prisonniers) qui doivent être échangés, en particulier à la fin de cette phase ».

Le Hamas a appelé les médiateurs, le Qatar et l’Égypte, ainsi que les garants du cessez-le-feu, à « contraindre l’occupation à autoriser immédiatement l’entrée du matériel de secours prévu par l’accord, en particulier les tentes, le carburant, les denrées alimentaires et les machineries lourdes, tout en veillant à mettre un terme à toutes les autres violations et infractions ».

Plus tôt dans la journée, Salama Marouf, chef du bureau des médias de Gaza, avait déclaré que Gaza était une « zone de catastrophe humanitaire » dépourvue de « tous les produits de première nécessité nécessaires à la survie et à la dignité humaine ».

Le bureau des médias avait auparavant appelé à faire pression sur ‘Israël’ pour qu’il autorise l’entrée de tentes et de caravanes, afin d’abriter plus d’un quart de million de familles déplacées dont les maisons ont été détruites lors du génocide.

La trêve de six semaines en cours est la première partie d’un accord en trois étapes qui pourrait mettre un terme définitif à la guerre génocidaire israélienne contre Gaza qui a couté la vie à plus de 47 000 Palestiniens et laissé le territoire à l’état de ruines.