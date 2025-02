À l’occasion de l’anniversaire de l’allégeance historique du 8 février 1979 du personnel de l’armée de l’air à l’Imam Khomeini (que son âme repose au paradis), les commandants et le personnel de l’armée de l’air et de la défense aérienne de l’armée de la République islamique d’Iran ont rencontré le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, ce vendredi matin.

Le numéro un iranien a évoqué la question des négociations avec les États-Unis et a affirmé : « Tout d’abord, il faut souligner que des négociations avec les États-Unis n’ont aucun effet sur la résolution des problèmes du pays. Nous devons bien le comprendre ; on ne doit pas nous faire croire que si nous nous asseyons à la table des négociations avec ce gouvernement, certains problèmes seront résolus. Non, négocier avec les États-Unis ne résout aucun problème. Pourquoi ? L’expérience le confirme ! »

« Dans les années 2010, nous avons négocié avec les États-Unis pendant environ deux ans, et un accord a été conclu. Bien sûr, les États-Unis n’étaient pas seuls, plusieurs autres pays y étaient impliqués, mais les États-Unis en étaient le pivot. [… ] Dans cet accord, la partie iranienne a fait preuve de beaucoup de générosité et a fait de nombreuses concessions à l’autre partie. Cependant, les Américains n’ont pas respecté cet accord », a renchéri le Leader.

Et de poursuivre: « La personne qui est actuellement au pouvoir a déchiré l’accord. Il a dit qu’il le déchirerait, et il l’a fait. Ils ne l’ont pas respecté. Avant même son arrivée (au pouvoir), ceux avec qui cet accord avait été signé ne l’ont pas respecté. Cet accord était censé permettre de lever les sanctions américaines, mais les sanctions américaines n’ont pas été levées ! Pour couronner le tout, les Nations Unies ont fait peser une menace constante sur l’Iran. Ce traité est le fruit des négociations qui ont duré près de deux ans. »

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que les Américains étaient occupés à travailler, bien que sur le papier, « pour changer la carte du monde », l’Iran étant également l’un des objets de leurs plans.

« S’ils nous menacent, nous les menacerons. S’ils mettent leur menace à exécution, nous ferons de même. S’ils attaquent la sécurité de notre nation, nous attaquerons leur sécurité sans hésitation », a réitéré le Leader de la Révolution islamique.

« C’est une leçon tirée du Coran et des enseignements de l’islam, et il est de notre devoir d’agir en conséquence. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant nous permettra de réussir dans l’accomplissement de notre devoir », a conclu l’Ayatollah Khamenei.