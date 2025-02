Le Comité médiatique spécial chargé de la cérémonie funéraire des secrétaires généraux martyrs Sayed Hassan Nasrallah et Sayed Hachem Safieddine a révélé que plus de 400 institutions médiatiques, locales, régionales et internationales vont couvrir cet évènement prévu le 23 février prochain.

Lors d’une conférence de presse ce lundi, au cours de laquelle il a passé en revue les préparatifs logistiques, techniques et médiatiques pour cette cérémonie des obsèques, son président cheikh Nasser Akhdar a souligné que « cette couverture sera la plus importante du genre ».

« Ce grand évènement, celui d’une perte amère importante, celle de l’absence mortelle du secrétaire général du Hezbollah ne nous fera jamais oublier l’acte criminel méprisable commis par Israël », a-t-il assuré.

Il a en outre expliqué que « le Comité médiatique s’est préparé pour mettre au point les dispositions nécessaires en vue d’assurer une couverture médiatique appropriée, qui sera la plus importante au Liban, pour donner à l’occasion ce qu’elle mérite, car cet événement n’a pas connu et ne connaîtra rien de tel, en raison de son caractère unique qui ne se répétera pas. »

Selon lui « les équipes d’ingénierie et techniques du Comité médiatique assureront la couverture et la rediffusion en direct de la cérémonie funéraire, à partir de vendredi jusqu’à dimanche, ainsi que les événements qui l’accompagnent, tels que l’accueil des invités, l’achèvement des préparatifs et les événements parallèles. »

« La couverture et la diffusion en direct seront assurées le dimanche 23 février, à partir de 9h00 jusqu’à 17h30, avec des signaux de fréquence et une diffusion en direct (streaming) disponibles pour toutes les chaînes et plateformes locales et internationales, dans au moins quatre langues », a-t-il précisé.

Il a souligné que 120 caméras, réparties sur plus de 25 points, contribueront à fournir des services aux médias, ajoutant : « Le comité des médias organisera un programme de travail médiatique pour plus de 400 institutions médiatiques qui devraient participer à la couverture de l’événement. »

Et de poursuivre que « le programme comprend la couverture de plus de 15 sites destinés au tournage des médias, en plus de l’organisation de toutes les installations et services, depuis les licences et permis jusqu’à la fourniture de fréquences et de documents d’archives. Le Comité médiatique a créé un centre médiatique spécialisé, dont le siège se situe dans le Centre culturel de la municipalité de Ghobeiry (Risalat), pour fournir des services aux journalistes et aux professionnels des médias, où travaillent plus de cinquante professionnels et techniciens des médias, et superviser les plateformes médiatiques affiliées au Comité, lesquelles fourniront les informations et les conseils nécessaires aux professionnels des médias. »

Il a ajouté : « Le comité médiatique a fourni de nombreux dossiers et études d’information et d’analyse liés à l’occasion et les a mis à la disposition des journalistes, des professionnels des médias et des experts, pour contribuer à la production de contenus précis et fiables. »

Selon cheikh Akhdar, « le comité, à travers le Département des services de production, travaille pour assister les dizaines d’institutions médiatiques venant au Liban et leur donner la possibilité de diffuser leurs programmes et leurs reportages en direct à partir de cinq points symboliques importants ».

« En coopération avec plusieurs entités de production, le Comité a élaboré une stratégie spéciale pour suivre le rythme de l’événement en termes de production et mettre en œuvre une série de programmes de documentaires et d’enregistrement », a-t-il souligné.

Il a révélé que plus de 30 équipes de production arabes, islamiques et étrangères viendront au Liban, ainsi que des dizaines de producteurs et réalisateurs bénévoles pour réaliser des documentaires sur cet évènement.

Dans ce contexte, Cheikh Akhdar a fait remarquer que, malgré l’interdiction imposée et la discrimination du contenu par les sociétés exploitant les réseaux sociaux, le contenu du martyr suprême sayed Nasrallah et du martyr hachémite a connu une large diffusion sur les plateformes numériques.

À cet égard, il a prié tous les activistes sur les réseaux sociaux à contribuer au processus de publication, en adoptant le slogan et l’hashtag « Nous tiendrons parole » afin qu’il devienne un trend mondial pendant les jours de funérailles.

Il a également invité les médias à produire des films sur cet évènement, précisant que plus de 3.000 professionnels des médias, techniciens, artistes, administrateurs et activistes, ont contribué à l’organisation des funérailles des deux Secrétaires Généraux.

« Toutes les institutions médiatiques, libanaises, arabes et islamiques, locales et internationales, doivent soumettre leurs demandes et préciser leurs besoins de couverture en entrant en contact avec le Bureau des relations médiatiques et le comité médiatique du Hezbollah, pour assurer une couverture de l’événement d’une manière adaptée à son importance », a-t-il rappelé.

Il a conclu en appelant « tous les citoyens, au Liban, dans le monde arabe et islamique, et les peuples libres du monde, à faire de ce jour un jour de loyauté envers ceux qui ont porté dans leur cœur toute les douleurs et les souffrances, et ont offert leur vie en sacrifice pour les valeurs de fraternité, de soutien aux opprimés et de solidarité. »

