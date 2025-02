Aux États-Unis, un nouveau sondage de l’Institut Gallup révèle la hausse de la position négative à l’égard du régime israélien.

Selon le sondage, rendu public mercredi 26 février, 17 % des républicains aux États-Unis, contre 66 % des démocrates, ont une opinion défavorable d’Israël, tout comme 52 % des indépendants.

Les 50 points qui séparent l’opinion positive des républicains et des démocrates à l’égard d’Israël pulvérisent le précédent record de 30 points mesuré l’année dernière, principalement en raison d’une baisse de 14 points de l’opinion des démocrates.

L’écart actuel est également près de trois fois plus important que la différence moyenne de 18 points qui existait entre 2001 et 2023.

L’élargissement de l’écart parmi les partis américains reflète probablement l’opposition des démocrates aux actions d’Israël dans la guerre israélienne contre Gaza.

Il pourrait également s’agir d’une réaction au soutien fort de Trump à Israël, mis en évidence lors de sa rencontre avec le président israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche début février.

L’opinion des indépendants politiques à l’égard d’Israël s’est également considérablement dégradée depuis le début de la guerre en 2023.

Cette année, c’est la première fois qu’un parti politique a une opinion majoritairement défavorable d’Israël, avec 60 % des démocrates qui expriment cette opinion. 44 % des indépendants ont également une opinion défavorable d’Israël.

La baisse de l’opinion des démocrates et des indépendants sur Israël a fait tomber la popularité du régime israélien à 54 % parmi tous les Américains, son taux le plus bas depuis janvier 2000, où elle était également de 54 %. La dernière fois que les Américains ont eu une opinion pire d’Israël – 48 % favorable – c’était en février 1992. Le plus bas historique était de 45 % favorable (et 45 % défavorable) en 1989.

Peine de prison pour les étudiants ayant participé aux manifestations pro-palestiniennes

Leo Terrell, responsable du groupe de travail du département de la Justice des États-Unis sur l’antisémitisme, a déclaré que les étudiants qui ont participé aux manifestations pro-palestiniennes pourraient être condamnés à des années de prison.

« Nous allons mettre ces gens en prison, pas pour 24 heures, mais pour des années », a annoncé Terrell à la chaîne israélienne Channel 12.

Terell a également promis d’« attaquer financièrement » les universités où de telles manifestations ont eu lieu.

Au cours de l’année universitaire précédente, les universités et collèges américains sont devenus le point focal des manifestations pro-palestiniennes menées par les étudiants, déclenchant une vague importante de manifestations dans les universités à l’échelle mondiale. Des centaines d’étudiants à travers le monde ont appelé leurs universités à se désinvestir des entreprises ayant des liens avec le régime israélien.

Au printemps, après que des étudiants pro-palestiniens ont installé des tentes à l’Université de Columbia et que les responsables de l’établissement ont fait appel à la police municipale pour disperser la manifestation, des campements similaires ont commencé à émerger dans les universités de tout le pays.

Des manifestations ont éclaté dans des universités de premier plan telles que Harvard, Yale, le MIT et l’Université de Californie, se transformant fréquemment en affrontements entre factions de groupes opposés sur fond de tensions croissantes au sein du campus.

La police américaine a procédé aux arrestations de plus de 3 000 étudiants, professeurs et membres du corps enseignant, accusés d’« antisémitisme » et de « terrorisme ».

Les administrateurs d’écoles ont menacé certains meneurs de manifestations de suspension et de mise à l’épreuve académique.

Source: Avec PressTV