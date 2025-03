Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé mardi que les défenses aériennes yéménites ont réussi à abattre un avion américain MQ9, alors qu’il violait l’espace aérien yéménite et effectuait des missions hostiles dans le ciel du gouvernorat de Hodeidah.

Saree a expliqué que c’est le 15e avion que nos défenses aériennes des forces armées yéménites ont réussi à abattre depuis la bataille de la conquête promise et du jihad sacré en soutien à Gaza et au Liban.

Saree a souligné que les forces armées yéménites continuent de mener à bien leurs missions défensives pour faire face à toute agression contre le pays, notamment la surveillance et le suivi des mouvements hostiles dans la mer Rouge et la mer d’Arabie, soulignant leur pleine disponibilité à faire face à tout développement au cours de la prochaine étape.

Dans le même contexte, le bureau politique du mouvement Ansarullah a affirmé que la position du Yémen est ferme dans son soutien au peuple palestinien et à sa résistance, et les forces armées yéménites ont annoncé leur disponibilité à reprendre leurs opérations face aux violations israéliennes dans la bande de Gaza.

Le chef du mouvement, sayyed Abdel-Malek al-Houthi, a affirmé que les forces armées yéménites surveillent et suivent à ce stade la mise en œuvre de l’accord à Gaza et l’évolution de la situation à Jénine et en Cisjordanie.

Il a conclu que « la position déclarée et claire de Sanaa dans sa disponibilité continue et sa préparation permanente à soutenir ses frères en Palestine est ferme ».

Source: Médias