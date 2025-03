Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, a affirmé mercredi que « la décision de rétablir l’interdiction frappant les navires israéliens en mer Rouge, en mer d’Arabie, à Bab el-Mandeb et dans le golfe d’Aden, entrée en vigueur hier, vise à contrer les politiques agressives pratiquées par l’entité occupante dans la région ».

Il a souligné que « tout navire israélien transitant par ces eaux sera pris pour cible dans le cadre des opérations déclarées ».

Sayeed Al-Houthi a expliqué que « le fait que l’occupation israélienne empêche l’aide humanitaire d’entrer dans la bande de Gaza et ferme les points de passage fait partie d’une politique visant à affamer le peuple palestinien dans la bande », ce qui « constitue un crime majeur contre l’humanité ».

Il a souligné que le Yémen « a pris la décision de rétablir l’interdiction de navigation israélienne parce qu’il est conscient que des mesures concrètes doivent être prises face à l’intransigeance et à la brutalité israéliennes ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté : « Interdire la navigation sioniste n’est pas la fin de notre position, mais plutôt la première étape. Nous passerons à de nouvelles mesures d’escalade, avec un plafond plus élevé, si l’ennemi israélien continue d’affamer le peuple palestinien et empêche l’entrée de l’aide humanitaire ».

Il a expliqué que « toutes les options pratiques sont sur la table face à la famine continue du peuple palestinien ».

La position arabe et islamique : une condamnation sans mesures concrètes

Dans ce contexte, il a noté que le silence arabe concernant ces politiques « constitue une trahison et une abdication de responsabilité envers la cause du peuple palestinien », soulignant que « les mesures agressives prises par l’ennemi israélien sont entreprises avec le soutien américain et l’approbation tacite des régimes arabes et islamiques, qui montrent des signes de recul face à l’escalade israélienne ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « les positions arabes et islamiques ne sont pas à la hauteur de la responsabilité humanitaire, religieuse et morale face à l’injustice du peuple palestinien », notant que « les déclarations émises lors des sommets arabes sont généralement légères et ne sont pas suivies de mesures concrètes sur le plan diplomatique ou économique ».

Il a déclaré que « la Banque mondiale a révélé que certains régimes arabes ont ouvert une route terrestre pour contourner le blocus imposé au Yémen, ce qui constitue un soutien à l’ennemi israélien ». Il a ajouté, s’interrogeant : « Les régimes arabes vont-ils nier ce que la Banque mondiale a annoncé, ou en sont-ils réellement complices ? »

Dans ce contexte, il a cité « des vidéos diffusées pendant la période d’agression montrant des camions chargés de marchandises transportés par des Arabes vers l’occupation israélienne ».

Sayyed Al-Houthi a considéré le niveau de condamnation arabe comme « une affaire très grave qui encourage l’ennemi israélien dans son escalade progressive », ajoutant : « Les peuples de notre nation ne doivent pas lier leurs positions au niveau de condamnation des régimes arabes, car c’est un niveau qui exprime un état d’inaction et d’irresponsabilité »

