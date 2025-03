Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek al-Houthi, a affirmé que « si les États-Unis poursuivent leur agression contre notre pays en soutien à l’ennemi israélien, cela nous poussera à faire face à cette escalade avec des options d’escalade supplémentaires », notant que « nous n’accepterons pas que l’ennemi israélien isole le peuple palestinien avec la duplicité américaine ».

Dans un discours prononcé lundi soir, sayyed Al-Houthi a indiqué que « le porte-avions américain, après s’être engagé avec nos forces armées, s’est enfui vers l’extrême nord de la mer Rouge, à une distance de 1 300 km ».

Dans ce contexte, les forces armées yéménites ont annoncé lundi « avoir ciblé avec succès le porte-avions américain Harry Truman à deux reprises en quelques heures, en plus de déjouer une attaque aérienne américaine qui était en préparation contre le Yémen ».

Le chef du mouvement yéménite Ansarullah a également salué la manifestation d’un million de personnes à laquelle il a appelé aujourd’hui dans la capitale, Sanaa », expliquant que « le message de notre cher peuple, avec les manifestations massives et massives, est un message clair au peuple palestinien et un message de fermeté face à la tyrannie et à l’agression américaines. »

Sayyed Al-Houthi a averti : »Nous affrontons l’agression américaine en ciblant son porte-avions et ses navires de guerre, mais si elle poursuit son agression, nous disposons de plus grandes options d’escalade ».

Il a noté que « l’interdiction de naviguer sur les navires israéliens est un premier pas, mais lorsque la famine du peuple palestinien s’intensifie, nous ne pouvons pas rester à ce niveau », ajoutant que « nous n’hésiterons pas lorsque la situation et la responsabilité nous obligent à faire un pas plus grand ou une action plus importante, et nous sommes prêts ».

Lundi soir, le Yémen a subi une agression américaine visant la région d’Al-Arj, dans le district de Bajil, dans la province côtière d’Al Hodeïda, sur la mer Rouge, à l’ouest du pays. Une série de frappes aériennes a également détruit une usine de fer dans le district d’Al-Salif, au nord-ouest d’Al Hodeïda.

