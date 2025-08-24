Une réunion du cabinet israélien consacrée au « plan d’occupation de la ville de Gaza » a donné lieu à un débat houleux entre le chef d’état-major Eyal Zamir et les ministres, c’est ce qu’a rapporté la chaîne israélienne Channel 12.

Et d’ajouter : « Le différend a éclaté entre Zamir, d’une part, et le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, d’autre part ».

Au cours de la réunion, Zamir a déclaré « qu’il était difficile pour l’armée israélienne de fixer un calendrier pour l’évacuation des civils palestiniens de Gaza ».

Smotrich a répondu : « Ce n’est pas ce que les dirigeants politiques ont ordonné. Vous ne voulez pas vaincre le Hamas », rapporte Channel 12.

Smotrich a ajouté, s’adressant à Zamir : « Nous vous avons chargé d’agir rapidement », exigeant que l’eau et l’électricité soient coupées pour ceux qui « refusent de se libérer » et que les Palestiniens meurent de faim ou se rendent sous le siège…C’est ce que nous voulons, et vous en êtes capables. »

Le chef d’état-major israélien a répondu : « Vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez pas la différence entre un bataillon et une brigade. Cela prend du temps. »

Il est à noter que le cabinet israélien avait approuvé le plan de Netanyahu d’occupation de la ville de Gaza le 8 août, malgré les avertissements de Zamir sur les risques et les défis que cela impliquait.

Le 17 août, le chef d’état-major israélien Eyal Zamir a approuvé le plan d’occupation de la ville de Gaza, divisé en deux phases : la première : vider la ville de ses habitants et la bloquer, et la seconde : avancer progressivement et lentement vers Gaza-ville.