L’armée d’occupation israélienne a affirmé, le samedi 23 août, la mort d’un officier de la brigade Kfir au sud de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

Cet incident survient alors que la résistance palestinienne poursuit ses opérations contre l’avancée des forces d’occupation sur plusieurs fronts, infligeant des pertes humaines et matérielles à l’armée israélienne.

Samedi, les Brigades AlQassam (branche militaire du Hamas) ont annoncé avoir ciblé deux chars israéliens avec plusieurs mines terrestres hautement explosives au sud du quartier de Zeitoun, au sud de Gaza-ville.

Les combattants d’AlQassam ont en outre fait état de l’arrivée des secours israéliens sur les lieux de cette attaque.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont diffusé des images montrant des tirs d’obus contre un rassemblement de soldats d’occupation et de leurs véhicules à proximité de la rue Al-Filla, au nord de Khan Younes.

فيديو | #كتائب_الأقصى:

مشاهد من قصف مقاتليها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني محيط شارع الفلل شمال مدينة #خانيونس بقذائف الهاون عيار »60″ النظامي.#طوفان_الأقصى #قطاع_غزة #الضفة_الغربية pic.twitter.com/cdrKd9zILf — وكالة قدس برس (@qudspressagency) August 23, 2025

Lapid : La guerre à Gaza s’est transformée en un « Afghanistan israélien »

Pour sa part, le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a souligné que l’arrêt de la guerre dans la bande de Gaza est dans l’intérêt d’Israël, considérant que l’enclave palestinienne s’est transformée en un « Afghanistan israélien ».

Dans une interview accordée à la 12ème chaîne israélienne, Lapid a rappelé que les forces américaines avaient fui l’Afghanistan après leur défaite, déclarant : « Nous ne voulons pas que cela arrive aux soldats de Tsahal.»

Lapid a reconnu que le gouvernement israélien n’a pas réussi à vaincre la résistance palestinienne, affirmant qu’« après un an et dix mois, ce gouvernement n’a pas réussi à vaincre le Hamas.»

‘Israël’ paiera le prix de sa double occupation de Gaza

Dans ce contexte, Giora Eiland, ancien chef du Conseil national de sécurité, a déclaré à la 12ème chaîne que la pression n’a aucun effet sur le Hamas.

Il a critiqué l’idée israélienne selon laquelle « il est possible de séparer le Hamas de la population de Gaza », admettant que cette hypothèse est vouée à l’échec, « car Gaza est le Hamas, et le Hamas est Gaza.»

Eiland a souligné « qu’occuper Gaza, avec une population hostile et une présence prolongée, coûterait doublement cher à Israël ».

Impossible de tuer tous les membres du Hamas

La chaîne israélienne Channel 13 a en outre appelé à la fin de la guerre en cours à Gaza, reconnaissant qu’après deux ans de combats, le Hamas compte encore des dizaines de milliers de combattants.

La chaîne a reconnu que les membres du Hamas ne peuvent être capturés ou tués, même lorsque cela est demandé, notamment par le président américain Donald Trump, car ils « n’ont pas peur de la mort ».

Ces critiques interviennent alors que l’armée d’occupation israélienne a entamé la deuxième phase de l’opération « Les Chariots de Gédéon », qui vise à occuper la ville de Gaza.