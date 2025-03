Pour la troisième semaine consécutive, les forces armées yéménites poursuivent leur riposte à l’agression continue des États-Unis contre le Yémen, a annoncé le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii.

Dans un communiqué publié ce dimanche 30 mars, le général Yahya Sarii a annoncé que les forces armées yéménites ont attaqué à trois reprises des navires de guerre américains, dont le porte-avions USS Harry S. Truman, en mer Rouge au cours des dernières 24 heures.

Les affrontements ont impliqué des frappes de missiles, des attaques de drones et des opérations navales ciblant des navires de guerre américains.

Le communiqué souligne que ces actions ont été menées à l’aide de missiles de croisière, de drones et d’autres équipements navals.

« Les forces armées saluent leurs combattants vaillants dans toutes les unités et divisions alors qu’ils accomplissent leur devoir religieux, humain et moral en défendant un Yémen libre et indépendant et en soutenant le peuple opprimé de Palestine », indique le communiqué.

Et de réitérer : « Leur engagement à ne pas renoncer au soutien du peuple palestinien opprimé jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège israéliens de Gaza soit levé ».

L’agression ne doit pas servir de moyen de dissuasion

Pour sa part, le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a déclaré samedi que l’agression militaire américaine contre le Yémen était un acte de soutien aux crimes commis par le régime israélien contre le peuple palestinien. Il a souligné que ces agressions militaires américaines constituaient un échec et n’avaient abouti qu’au meurtre d’enfants et de femmes et à la destruction des infrastructures civiles.

Dans un discours prononcé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, al-Mashat a exprimé sa tristesse de voir les Yéménites célébrer cette fête alors que leurs frères de Gaza étaient massacrés. Il s’est toutefois réconforté en soulignant que le peuple yéménite n’avait jamais abandonné Gaza.

Il a salué la position du Yémen, soulignant les opérations militaires et le blocus des navires liés à Israël en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Il a également cité les manifestations massives organisées à l’occasion de la Journée mondiale de Qods comme preuve du soutien indéfectible du Yémen aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Qods occupée.

Al-Mashat a déclaré que les forces armées yéménites restaient activement engagées dans des confrontations stratégiques contre les agresseurs, notamment les porte-avions et les navires de guerre. Il a souligné qu’elles avaient déjoué avec succès plusieurs attaques des forces ennemies et qu’elles continueraient à résister jusqu’à la victoire finale.

Il a insisté sur le fait que l’agression américaine ne dissuaderait pas le Yémen de remplir son devoir envers la Palestine et son propre peuple. Par ailleurs, il a affirmé qu’elle ne ferait que renforcer les capacités militaires du Yémen et remettre en cause la domination américaine.

Les forces américaines ont mené 71 raids en 24 heures

Le correspondant de la chaîne d’information libanaise Al-Mayadeen a rapporté vendredi que les avions de guerre américains ont lancé plus de 26 frappes aériennes sur plusieurs zones au Yémen, notamment la capitale, Sanaa, et les gouvernorats de Saada et d’al-Jawf.

À Sanaa, les frappes se sont concentrées sur le sud de la ville. Huit raids ont spécifiquement touché le quartier d’al-Sawad, dans le district de Sanhan, au sud de la capitale.

Dans le gouvernorat de Saada (nord), les forces américaines ont mené dix autres frappes, dont deux sur le district de Sahar.

Un civil a été tué et trois autres blessés lorsqu’une ferme à l’est de la ville de Saada a été bombardée.

Cela marque une nette escalade de l’agression militaire américaine. En 24 heures, 71 frappes aériennes ont été enregistrées à Sanaa et dans les gouvernorats d’Amran, Saada, al-Jawf, Maarib et Hodeïda.