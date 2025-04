Le gouvernement américain a imposé de nouvelles sanctions aux entreprises iraniennes, malgré les négociations en cours sur le programme nucléaire.

L’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC, selon son sigle anglais) du département américain du Trésor a annoncé, le mardi 22 avril dans un communiqué, avoir ajouté le nom d’un homme d’affaires iranien, Sayed Assadollah Emamjomeh, et de sa société sur la liste des sanctions pour leur rôle présumé dans les exportations iraniennes de pétrole brut et de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L’OFAC a prétendu qu’Emamjomeh et ses associés étaient « collectivement responsables de l’expédition de GPL et de pétrole brut iraniens dont la valeur est estimée à des centaines de millions de dollars vers les marchés étrangers ».

Le département américain du Trésor a prétendu que la société d’Emamjomeh avait exporté des milliers de cargaisons de GPL d’Iran vers le Pakistan et réalisé des transactions d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars pour le compte de PGPICC, une entreprise pétrochimique publique iranienne.

Ces nouvelles sanctions constituent la septième mesure de ce type prise par le gouvernement américain contre l’Iran depuis le 4 février, date à laquelle le président américain, Donald Trump, a signé un mémorandum présidentiel ordonnant une campagne de pression maximale contre Téhéran.

Ces nouvelles sanctions interviennent alors que l’Iran et les États-Unis ont tenu deux tours de négociations, apparemment positives, pour régler leurs différends concernant le programme nucléaire pacifique de Téhéran. Les discussions indirectes ont débuté plus tôt ce mois-ci à Mascate, la capitale du Sultanat d’Oman, et se sont poursuivies ce samedi 19 avril à Rome en Italie.

De hauts représentants iraniens et américains doivent se rencontrer à nouveau samedi prochain pour examiner les négociations techniques qui auront lieu le même jour entre les deux partis, à la suggestion d’Oman et avec l’accord des deux délégations.