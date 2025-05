L’ex vice-présidente Kamala Harris, qui s’est rarement exprimée publiquement depuis son départ de Washington en janvier, a lancé un avertissement sévère concernant « une crise constitutionnelle imminente menaçant les États-Unis si les institutions ne parviennent pas à contrôler les pouvoirs du président Donald Trump, ou si le président défie ces institutions », a rapporté le New York Times.

Les remarques de Harris sont intervenues lors de son premier grand discours à San Francisco mercredi soir, que « son camp a décrit comme le plus inclusif depuis sa défaite à la présidentielle ».

Dans son discours de 16 minutes, elle a exprimé « les frustrations de la base démocrate », affirmant que « c’est une crise qui finira par affecter tout le monde, car cela signifie que les règles qui protègent nos droits et libertés fondamentaux, et nous garantissent notre mot à dire sur la façon dont notre gouvernement fonctionne, pourraient ne plus avoir d’importance ».

Harris a également salué les dirigeants démocrates qui ont parlé ouvertement des menaces qui pèsent sur la démocratie américaine, notamment le sénateur Bernie Sanders et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez.

« Le peuple américain devra servir de contrôle ultime sur le pouvoir exécutif si les tribunaux et le Congrès ne peuvent pas faire leur travail », a-t-elle martelé.

Selon le journal, Harris a passé les premières semaines du second mandat de Trump à Los Angeles, dans une atmosphère de réflexion politique et d’informations sur son intention de se présenter au poste de gouverneur de Californie en 2026. Une décision attendue d’ici la fin de l’été pourrait l’empêcher de participer à une future course présidentielle.

Le New York Times a noté que « Harris est connue pour son approche politique prudente, comparée au style de plus en plus fougueux utilisé par d’autres dirigeants démocrates pour exploiter la frustration des électeurs après les trois premiers mois de la présidence de Trump ».

Dans le même ordre d’idées, le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker, a prononcé un discours passionné cette semaine dans le New Hampshire, appelant les démocrates à « se battre partout, tous à la fois ».

Cela a été perçu comme un signe avant-coureur d’une candidature à la présidentielle de 2028. Sanders et Ocasio-Cortez ont également organisé des rassemblements massifs « anti-oligarchie » à Los Angeles et à Denver, et ont visité les circonscriptions républicaines pour recueillir le soutien des électeurs sympathisants.

