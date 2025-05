L’armée d’occupation israélienne a lancé une offensive de grande envergure contre le Yémen dans l’après-midi de ce mardi.

Une vingtaine de raids ont visé l’aéroport international de Sanaa ainsi que l’usine de ciment et plusieurs centrales électriques dans la capitale Sanaa.

Les centrales visées sont celles du district Bani Hareth au nord de Sanaa, celle de Haziz au sud et celle de Zahbane au nord de la capitale.

Le porte-parole de l’armée d’occupation Avichay Adraee avait auparavant diffusé un avertissement via les réseaux sociaux à l’adresse des habitants de la région de l’aéroport de Sanaa, les sommant de l’évacuer.

Les médias israéliens ont fait état de 20 raids sur l’aéroport qui l’auraient mis hors service.

Lundi, une offensive israélienne avait visé le port de Hodeïda, après le tir d’un missile dimanche par les forces armées yéménites de Sanaa qui s’est écrasé dans l’enceinte de l’aéroport Ben-Gourion à Tel Aviv. Le tir de missile s’inscrivant dans le cadre du soutien au peuple palestinien pour réclamer la fin de la guerre et du blocus israéliens contre la bande de Gaza.

Ce tir a abouti à la suspension des vols d’une grande partie des compagnies aériennes en direction de l’aéroport israélien.

« L’escalade par l’escalade »

Commentant ces frappes israéliennes contre son pays, Mohamad al-Bakhiti, membre du bureau politique du mouvement yéménite Ansarullah a déclaré : « Nous riposterons à l’escalade par l’escalade. Il y a beaucoup de sites de l’ennemi israélien que nous n’avons pas encore visés. »

Le cadre d’Ansarullah Youssf al-Hadiri estime que « les raids lancés par les forces américaines et israéliennes contre les installations et infrastructures civiles au Yémen reflètent l’état d’échec et de confusion ».

Dans une déclaration à la presse, il estime que ces attaques sont une démonstration médiatique destinée à démontrer sa capacité à arrêter les attaques yéménites.

« Mais cela ne marchera pas et ne fera rien d’autre que de conduire à élargir la portée de nos opérations dans les territoires palestiniens occupés », a-t-il objecté.

Et d’avertir : « Puisqu’ils ont ciblé des usines et des installations civiles, nous répondrons de la même manière et nous ciblerons leurs usines, leurs ports et leurs installations vitales dans les territoires occupés. »

