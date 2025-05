Le Hamas a diffusé samedi une vidéo de deux captifs israéliens dans la bande de Gaza, dans laquelle l’un d’eux appelle à mettre fin à la guerre israélienne contre le territoire palestinien.

Selon l’AFP, le Forum des familles, la plus grande association de proches des captifs en Israël, a identifié les deux hommes figurant dans la vidéo comme étant Elkana Bohbot et Yossef-Haïm Ohana, âgés de respectivement 36 et 24 ans.

Les deux hommes sont filmés dans un petit espace confiné : le crâne rasé et le bras tatoué, Yossef-Haïm Ohana, assis en tailleur, s’exprime en agitant les mains, tandis qu’Elkana Bohbot, visiblement affaibli et allongé sous une couverture, garde le silence.

Yossef-Haïm Ohana qui s’est présenté comme étant le captif 21 explique qu’Elkana Bohbot est en mauvaise santé physique et mentale et « qu’il a plusieurs fois tenté de se faire du mal et qu’il a arrêté de manger et de boire ».

Il appelle les dirigeants israéliens à mettre fin à la guerre à Gaza.

« Qu’est-ce que vous attendez ? notre destin est entre vos mains. Vous êtes devenus fous. Pourquoi vous n’avez pas encore arrêté cette guerre ? », a-t-il dit aussi.

Et de poursuivre : « Jusqu’à présent, il y a des captifs encore vivants. Si vous voulez savoir le nombre de ceux qui sont encore vivants demandez à Sarah Netanyahu (l’épouse du Premier ministre) parce qu’elle sait ce que vous ne savez pas. Et toi Sarah, donne le chiffre que tu veux qu’ils restent vivants pour rentrer chez eux. Combien faut-il de morts avant que tout cela finisse ».

S’adressant aux pilotes de l’armée de l’air qui bombardent Gaza, il a demandé : « Je suis fier de ceux ont décidé de ne plus voler et qui ont signé des pétitions refusant de bombarder, mais il y en a qui nous bombardent ainsi que les civils, qu’est-ce que vous allez dire à vos familles ? »

« Chaque goutte de sang versée devant vous est un témoignage vivant. Vos mains sont tachées de sang, vous qui prenez les décisions. Il est temps de mettre fin à cette guerre », a-t-il conclu.

« Qu’ils soient encore là-bas est une honte », a réagi la famille Bohbot dans un communiqué. « Elkana et Yossef hurlent à l’aide. Alors que tout le peuple d’Israël entend leurs appels, une poignée de décideurs refuse de les écouter ».

Lors de l’attaque du 7-Octobre, 251 personnes avaient été prises en captivité en vue de les échanger contre des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Cinquante-huit sont encore retenus à Gaza, dont 34 morts selon l’armée d’occupation israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d’un soldat israélien tué lors d’une précédente guerre à Gaza, en 2014.

Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a émis des doutes sur le sort de trois captifs encore retenus à Gaza, jusqu’alors présumés en vie.

« Nous savons avec certitude que 21 otages sont en vie, il n’y pas de débat là-dessus, et il y en a trois autres dont nous ne savons malheureusement pas s’ils sont en vie », a-t-il dit dans une vidéo sur Telegram, sans donner de noms.

Une trêve du 19 janvier au 17 mars a permis le retour de 33 captifs, incluant huit morts, en échange de la sortie d’environ 1.800 Palestiniens des prisons israéliennes.

