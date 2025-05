Washington a donné son feu vert à une vente de six hélicoptères Chinook et d’autres équipements militaires aux Emirats arabes unis, pour un montant estimé à plus 1,4 milliard de dollars, a annoncé l’administration américaine le lundi 12 mai.

Cette annonce intervient au moment où Donald Trump est en route pour une tournée au Moyen-Orient et est attendu successivement en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis.

Un voyage aux accents économiques qu’il espère riche en gargantuesques contrats économiques, qui pourraient aller de la défense à l’aviation en passant par l’énergie ou l’intelligence artificielle, et forcément géopolitiques, avec Gaza et l’Iran.

Cette vente « contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en permettant de renforcer la sécurité d’un important partenaire régional. Les Emirats arabes unis sont un partenaire américain essentiel pour la stabilité politique et le développement économique au Moyen-Orient », indique l’Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué.

Le département d’Etat américain l’a approuvée et la DSCA en a notifié lundi le Congrès, qui a trente jours pour éventuellement s’y opposer.

Outre les hélicoptères militaires de transport Chinook CH-47F du constructeur américain Boeing, une transaction de 130 millions de dollars pour la maintenance d’avions de combat F-16 a également été validée.