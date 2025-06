L’ONG israélienne Adalah, qui assiste des militants du bateau pour Gaza arrêtés par Israël, a indiqué jeudi avoir été informée par les autorités que six d’entre eux, parmi lesquels l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, étaient en route pour l’aéroport Ben Gourion en vue d’être expulsés.

« Après plus de 72 heures de rétention en Israël à la suite de l’interception illégale (du voilier) Madleen dans les eaux internationales, six volontaires sont maintenant transférés à l’aéroport Ben Gourion en vue de leur expulsion », a précisé l’ONG.

Ces six militants sont Rima Hassan, un autre Français et quatre personnes originaires d’Allemagne, Turquie, Pays-Bas et Brésil, ajoute-t-elle dans un communiqué. « Ils doivent être expulsés « aujourd’hui (jeudi) ou tôt demain matin (vendredi) », précise l’ONG.

Deux autres Français sont maintenus en détention à la prison Givon de Ramle, près de l’aéroport Ben Gourion, dans l’attente de leur expulsion « demain 13 juin, dans l’après-midi », selon l’ONG qui souligne qu’ils seront vus jeudi par leurs avocats.

« Pendant leur détention, les volontaires ont été soumis à des mauvais traitements, à des mesures punitives et à des traitements agressifs, et deux d’entre eux ont été maintenus à l’isolement pendant un certain temps », a ajouté l’ONG.

« L’eurodéputée franco-palestinienne, Rima Hassan, a été transférée dans une cellule d’isolement très petite et insalubre de la prison de Neve Tirza (réservée aux femmes), dépourvue de fenêtres et percée de plusieurs trous dans les murs. Elle a été placée à l’isolement après avoir écrit l’inscription « Liberté pour la Palestine » sur l’un des murs de la prison, avant d’être renvoyée à la prison de Ja’foun », a déclaré Moatasem Zeidan, porte-parole du centre au quotidien panarabe Al-Quds Al-Arabi.

Douze militants partis le 1er juin d’Italie à bord du voilier Madleen pour rejoindre la bande de Gaza et « briser le blocus israélien » imposé au territoire palestinien, ont été arrêtés après l’arraisonnement du bateau lundi matin par la Marine israélienne à environ 185 kilomètres de la côte de Gaza.

Quatre d’entre eux – la Suédoise Greta Thunberg, deux Français et un Espagnol — ont regagné leur pays plus tôt cette semaine après avoir accepté d’être expulsés par Israël.

Les 12 militants sont interdits de séjour en Israël pendant 100 ans, a indiqué l’ONG.

Source: Avec AFP