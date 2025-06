Le Guide suprême de la Révolution islamique en Iran, Sayyed Ali Khamenei, s’est adressé au peuple iranien vendredi soir lors d’une allocution télévisée, assurant « qu’il n’y aura aucune faiblesse dans sa réponse à l’agression israélienne contre l’Iran ».

Sayyed Ali Khamenei a promis au peuple iranien que Téhéran « ne laissera pas l’occupation échapper indemne au grand crime qu’elle a commis en lançant cette agression ».

Sayyed Ali Khamenei a souligné « qu’une action ferme sera menée, et cette action sera ferme , car l’Iran ne fera preuve d’aucune clémence dans sa réponse ». Il a ajouté : « ils ne doivent pas s’imaginer que s’ils ont frappé un point c’est tout. Non, ce sont eux qui ont commencé, et ce sont eux qui ont déclenché la guerre ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a également averti que « la vie des Israéliens sera sans aucun doute amer « , ajoutant que « l’occupation a commis une grave erreur et un acte insensé dont les conséquences seront désastreuses ».

Sayyed Ali Khamenei a également souligné que le peuple iranien « ne gardera pas le silence sur le sang de ses martyrs, ni ne fermera les yeux sur la violation de l’espace aérien du pays ».

Dans son allocution télévisée, il a noté que « des messages ont été envoyés par divers mouvements et personnalités politiques du pays », indiquant que « chacun ressent la nécessité de s’opposer fermement à la nature malveillante, vile et terroriste de l’entité israélienne ».

Dans le même contexte, Sayyed Ali Khamenei a souligné que « les forces armées iraniennes sont en alerte, soutenues par les responsables du pays et l’ensemble de la population, et qu’elles agiront de toutes leurs forces et porteront des coups sévères à cet ennemi malveillant ».

Il convient de noter « qu’il s’agit du deuxième message adressé par Sayyed Ali Khamenei au peuple iranien, après l’agression israélienne contre l’Iran ». Il a affirmé à l’aube que « l’occupation israélienne s’est provoquée un destin amer et douloureux et qu’elle y sera inévitablement confrontée ».

Le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué le martyre de plusieurs dirigeants et érudits iraniens lors de cette agression, soulignant que « leurs successeurs et collègues assumeront immédiatement leurs fonctions et la voie du travail et du djihad se poursuivra sans interruption ».

Source: Médias