Une scène chaotique déroutante sévit en Syrie . Des manifestations sont oganisées dans plusieurs régions. Certaines défendent le régime en place, tout en condamnant l’ingérence d’Israël alors que le gouvernement syrien négocie ouvertement avec lui. D’autres le condamnent, comme dans le gouvernorat de Soueïda où des drapeaux israéliens ont été brandis. Le tout sur fond d’une situation sécuritaire hors de contrôle, les crimes attribués aux forces de sécurité se poursuivent sans relâche, visant non seulement les fils des minorités, mais aussi des personnes qui soutiennent le pouvoir syrien actuel. Selon l’émissaire américain Tom Barrack, les objectifs du président par intérim Ahmad al-Charaa sont les mêmes que ceux des Etats-Unis.

Contre les ingérences israéliennes, pour al-Charaa

Dans les provinces de Deraa et de Damas, les manifestants ont dénoncé dans les deux villes d’al-Sanamayn et Harasta les ingérences extérieures notamment « l’ingérence israélienne » dans les affaires syriennes et affirmé leur attachement à l’unité du pays.

Les participants ont scandé des slogans affirmant l’identité nationale syrienne, et rejetant toute tentative de déstabiliser le pays. Sur une banderole, ils ont exprimé leur soutien au président intérimaire Ahmad al-Charaa.

D’autres manifestations similaires ont aussi eu lieu à Alep, Damas, Homs, Quneitra et Deraa, selon les médias syriens. Dans la manifestation de Homs, les participants ont insulté l’ex-ministre libanais Wiam Wahhab qui avait exprimé des positions enflammées contre le régime syrien lors des massacres et des affrontements dans le gouvernorat à majorité druze de Soueida au cours desquels 1400 personnes ont péri.

Soueïda : des manifestations hostiles au régime avec des drapeaux israéliens

Justement dans le gouvernorat de Soueida, des manifestations ont eu lieu dans les principales places des villes de Soueïda, Salkhad, Shahba, Salim, Qanawat, Maf’ala, Abou Zurayq et d’autres, pour protester contre les « atrocités sans précédent » commises par les forces de l’autorité de transition lors des événements survenus dans le gouvernorat.

Les drapeaux israéliens ont été arborés dans certaines de ces manifestations.

Les habitants ont déployé des banderoles portant des slogans hostiles au régime de Damas, exigeant son « retrait de dizaines de villages dont les infrastructures continuent d’être pillées et la plupart des habitations détruites ».

Les manifestants ont également exigé l’ouverture de couloirs humanitaires et la levée du siège militaire et sécuritaire du gouvernorat de Soueïda.

Les manifestations ont exprimé le rejet de la commission d’enquête annoncée par Damas, soulignant que « l’agresseur n’a pas le droit de former des commissions d’enquête », réclamant la création d’une commission d’enquête internationale.

En outre, les manifestants ont exigé la révélation immédiate du sort des centaines de personnes disparues à Soueïda. Ils ont dénoncé le rôle provocateur des médias syriens officiels et semi-officiels et leur déformation des faits et réclamé l’entrée de la presse étrangère dans la province, après que la Sûreté générale l’a interdite pendant plusieurs jours.

Adrae chez des notables druzes

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne Avichai Adrae a publié sur les réseaux sociaux des images de sa rencontre avec des notables druzes assurant qu’elle a eu lieu à Qatana, à 20 km de la capitale.

Selon les médias israéliens, le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Chibani a contacté par téléphone le cheikh Aql des druzes d’Israël cheikh Mouwafac Tarif pour l’inviter à venir à Damas.

Israël a informé la Syrie qu’il accepte le déploiement des forces de sécurité à Soueïda, à condition qu’elles soient formées d’éléments locaux originaires de ce gouvernorat, a rapporté l’Autorité de diffusion publique israélienne.

Barrack : les objectifs de Charaa sont les nôtres

L’émissaire américain Tom Barrack a déclaré une énième fois avoir pleinement confiance en le président syrien par intérim assurant que « ses intentions sont bonnes et ses objectifs sont en harmonie avec nos objectifs ».

« Al-Charaa a dit qu’il ne considère pas Israël comme un ennemi et qu’il considère que la zone démilitarisée dans le sud syrien est une nécessité pour sa sécurité », a-t-il indiqué.

898eme victime des crimes sectaires

Par ailleurs, l’OSDH a rendu compte de la mort d’un homme syrien qui a été tué ce vendredi par des éléments d’une patrouille de l’appareil de Sécurité générale dans la zone industrielle d’al-Nabak a Flita dans la région de Qalamoun, dans le gouvernorat de Damas.

La victime était au volant de sa voiture en compagnie de son épouse, de ses enfants et de son beau-frère lorsqu’il a essuyé des tirs mortels en dépassant le véhicule de la patrouille, précise l’OSDH, selon lequel sa mort porte à 898 le nombre de ceux qui ont été liquidés de la sorte, dont la plupart pour des raisons sectaires, ou pour des règlements de compte depuis le début de l’année 2025.

Un chanteur humilié

Par ailleurs, les internautes ont diffusé sur les réseaux sociaux les images d’un chanteur syrien qui a été arrêté pendant une cérémonie de mariage, dans la ville al-Bab, au nord de la Syrie.

Le site d’information SDS rapporte qu’il a été capturé par les gens mais de sources assurent qu’ils étaient assistés par des éléments des forces de sécurité.

Les images montrent les scènes obscènes d’humiliation qui lui ont été infligées.

Un prédicateur « torturé à mort »

Les médias syriens ont couvert l’affaire du prédicateur syrien qui vivait en Allemagne, Youssef Labad qui, a été arrêté dans la Mosquée omeyade à Damas par des éléments des forces de sécurité, après une altercation. Cet ancien soldat dans l’armée syrienne qui avait fait défection en 2011 a été torturé à mort dans le commissariat, rapportent les médias.

Cette affaire a soulevé un tollé en Syrie surtout que la version officielle argue qu’il était dans « un état psychologique anormal » et qu’il s’est blessé lui-même causant sa mort. Alors que les images montrent des traces de torture sur tout son corps.

Ses ravisseurs ont été arrêtés par la autorités, après que son épouse qui vit toujours en Allemagne a contesté ce récit.

Il avait salué « la libération du pays du Levant et la victoire de la révolution syrienne » lors de la prise du pouvoir par al-Charaa.

Une autre arrestation a soulevé également un tollé. Celle du Syrien Abdel Razzak Thalji, qui venait de rentrer en Syrie après 13 ans à l’étranger. Son épouse qui a filmé les scènes de son arrestation a assuré qu’il a été capturé par des éléments de la sécurité intérieure du gouvernorat de Damas en raison d’une sois-disant « plainte portée par les habitants du quatier ».

Jeudi, le juge du troisième tribunal de première instance Ghayth Mohamad a été tué dans des tirs de feu à proximité du bâtiment du tribunal.

Attaque mortelle de Daech contre les FDS

L’OSDH a en outre rendu compte d’une attaque perpétrée a fortiori par des éléments de Daech contre une position militaire des Forces démocratiques syriennes dans la localité de Zibane dans la province orientale de Deir Ezzor, dans la nuit de jeudi à vendredi. L’ONG précise que 6 miliciens des FDS ont été tués dans cette attaque qui est, selon elle, la 140eme attaque menée par Daech depuis le début de l’année.

Source: Divers