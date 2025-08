15 martyrs ont été transférés aux hôpitaux de la bande de Gaza ces dernières heures, suite aux attaques de l’occupation israélienne contre les tentes de personnes déplacées.

L’occupation a également ciblé le siège du Croissant-Rouge palestinien à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ce dimanche à l’aube, tuant un employé et en blessant trois autres.

Le Croissant-Rouge a déclaré que les forces d’occupation ont bombardé le premier étage du siège de l’institution humanitaire, où un incendie s’est déclaré.

Siège du Croissant Rouge palestinien à Khan Younes bombardé par l’occupation israélienne, le 3 aout 2025.

Depuis samedi, 38 personnes sont tombées en martyre suite aux agressions de l’armée d’occupation israélienne contre les personnes en quête d’aide alimentaire, alors que l’occupation intensifie sa guerre de famine contre la bande de Gaza.

Les corps des martyrs du nord de Rafah ont été transportés après avoir été laissés à l’air libre pendant des heures. Ils ont été tués par les forces d’occupation alors qu’ils tentaient de se procurer de la nourriture pour leurs familles souffrant de la faim.

Dans l’espoir d’un peu de farine, des Palestiniens se rassemblent rue Rashid, à l’ouest de la ville de Gaza, pour recevoir l’aide acheminée par les organisations internationales.

Seulement 36 camions d’aide sont entrés samedi

Concernant la guerre de famine, le bureau des médias du gouvernement à Gaza a affirmé que seuls 36 camions transportant de l’aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza, samedi.

Le Bureau a expliqué que la majorité de ces camions ont été pillés et volés en raison du chaos sécuritaire que l’occupation perpétue systématiquement et délibérément, dans le cadre de ce que l’on appelle désormais la politique de « semer le chaos et la famine ».

Il a ajouté que les besoins quotidiens réels de la bande de Gaza s’élèvent à pas moins de 600 camions de secours et de carburant, répondant aux besoins vitaux des secteurs de la santé, des services et de l’alimentation, compte tenu de l’effondrement total des infrastructures résultant de la guerre génocidaire israélienne en cours.

Le Bureau a condamné la persistance du crime de famine par l’occupation, la fermeture des points de passage et l’interdiction de l’entrée de l’aide humanitaire, la tenant, ainsi que les pays impliqués, pleinement responsables de la catastrophe humanitaire actuelle.

Il a également appelé à l’ouverture immédiate des points de passage et à l’entrée de l’aide et du lait maternisé en quantités suffisantes.

Le nombre de patients dépasse la capacité des hôpitaux de Gaza

Entre-temps, le ministère de la Santé de Gaza a averti que les hôpitaux croulent sous le nombre de blessés causé par les attaques israéliennes en cours, soulignant que le nombre de patients dépasse leur capacité.

Le ministère a annoncé, samedi, dans un communiqué, que les taux d’occupation des lits dans plusieurs hôpitaux étaient les suivants : 240 % à l’hôpital Al-Shifa, 210 % à l’hôpital Al-Rantisi, 180 % à l’hôpital Nasser et 300 % à l’hôpital Al-Ahli Arab.

Le ministère a noté que les hôpitaux étalent des couvertures dans les couloirs et les étages pour accueillir le nombre croissant de patients et de blessés.

Il a en outre renouvelé son appel à la communauté internationale, aux Nations Unies et aux organisations humanitaires pour qu’elles apportent un soutien immédiat et efficace au secteur de la santé à Gaza.

Rappelons que plus de 60.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne en cours contre Gaza, en octobre 2023.