Le Bureau central israélien des statistiques a révélé qu’Israël connaît une forte augmentation des migrations, avec plus de 82 000 départs en 2024, contre seulement 31 000 arrivées.

Selon les données officielles, plus de 55 000 Israéliens ont quitté ‘Israël’ en 2023, tandis que 27 000 sont revenus ou ont immigré, ce qui reflète une tendance croissante à quitter les territoires occupés.

Ce départ massif d’Israéliens intervient dans un contexte de guerre israélienne continue contre la bande de Gaza et d’attaques de missiles balistiques yéménites visant Tel-Aviv et ses environs.

Ces chiffres révèlent la situation difficile dans laquelle se trouve ‘Israël’, dans un contexte de conditions économiques étouffantes, de divisions politiques croissantes et d’effondrement de la confiance interne, en plus des répercussions désastreuses de son agression continue contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui a transformé l’entité sioniste en un environnement répugnant plutôt qu’attrayant.