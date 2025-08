La Défense civile de Gaza a fait état de la mort de 20 personnes dans l’accident d’un camion de vivres qui s’est retourné sur la foule dans la nuit de mardi à mercredi.

« Le camion s’est renversé alors que des centaines de civils attendaient de l’aide alimentaire dans la zone de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

« Le camion avait été contraint par l’armée israélienne d’emprunter des routes dangereuses, qui avaient auparavant été bombardées » et étaient en mauvais état, a-t-il expliqué.

« Malgré la récente autorisation limitée de quelques camions d’aide, l’occupant (ndlr:Israël) entrave délibérément le passage sûr et la distribution de cette aide. Elle oblige les conducteurs à emprunter des itinéraires surchargés de civils affamés qui attendent depuis des semaines les produits de première nécessité », a accusé dans un communiqué mercredi matin le gouvernement de Gaza, sous l’autorité du Hamas.

Ce « comportement délibéré et criminel se solde souvent par des foules désespérées qui se ruent sur les camions et s’emparent de leur contenu par la force », a expliqué le gouvernement, faisant lui aussi état de 20 civils tués et de dizaines de blessés.

Des martyrs abattus devant les centres de distribution de l’aide

85 camions par jour

Par ailleurs, la famine imposée par Israël a tué 5 Gazaouis de plus ces dernières heures, selon le ministère de la Santé. Ce qui porte le bilan des martyrs de la famine à 195.

Tamer Ahmad Chahbir, 15 ans, a succombé lundi à la faim

Le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a révélé que seuls 853 camions sont entrés dans la bande de Gaza au cours des dix derniers jours, sur les quelque 6 000 qui auraient dû y entrer durant la même période. Ce qui équivaut selon lui à une moyenne de 85 camions par jour, sachant que la bande de Gaza a besoin d’au moins 600 camions d’aide et de carburant par jour pour répondre aux besoins minimaux des secteurs de la santé, des services et de l’alimentation.

L’organisation Action contre la Faim avait précédemment indiqué que la famine s’aggravait dans la bande de Gaza, avec quelque 20 000 enfants hospitalisés pour malnutrition sévère. Elle a également souligné que 300 000 enfants de moins de 5 ans et 150 000 femmes enceintes et allaitantes avaient un besoin urgent de compléments alimentaires.

Israël a tué une bébé de 6 mois

Par ailleurs, 23 Palestiniens au moins ont été tués depuis l’aube de mardi dans les tirs de l’armée israélienne dont une bébé de 6 mois qui a succombé dans le raid d’un drone israélien sur une tente de déplacés à Gaza-ville.

Sont tombés entre autres en martyrs 5 palestiniens qui attendaient la distribution de l’aide au nord de Rafah, 7 dans un raid sur deux maisons à l’est de Gaza-ville, 5 dont une femme et deux enfants dans un raid sur une maison au centre.

L’armée israélienne a tué ces deux enfants alors qu’ils tentaient d’obtenir de l’aide alimentaire près de Zikim, dans le nord de la bande de Gaza.

Leur père a été blessé

Parmi les martyrs figure Le capitaine Suleiman Al-Obeid, ancien footballeur de l’équipe nationale palestinienne et du club Khadamat Al-Shati.

L’armée d’occupation a émis un ordre d’évacuation de 9 blocs dans le quartier Zaytoun à l’est de Gaza-ville, sommant les habitants de se rendre vers la région al-Mawassi a Khan Younes au sud de l’enclave.

Source: Divers