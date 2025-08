La justice iranienne a exécuté un espion du Mossad et un membre du groupe terroriste takfiriste Daech. Le premier avait été reconnu coupable d’avoir divulgué des informations au Mossad sur un scientifique nucléaire assassiné par Israël et le deuxième avait planifié des attentats terroristes en Iran.

Roozbeh Vadi, reconnu coupable d’espionnage et de collaboration avec Israël, a été exécuté mercredi matin à l’issue d’une procédure régulière et de la confirmation définitive de sa condamnation à mort par la Cour suprême.

Selon les documents du dossier et les aveux de Vadi, l’intéressé était pleinement conscient de sa collaboration avec le Mossad. Il occupait un poste au sein de l’une des principales organisations iraniennes sensibles et, compte tenu de ses accès de haut niveau, il est devenu une cible privilégiée des services d’espionnage israéliens.

Il a été recruté par le Mossad via le cyberespace et a participé à différentes étapes d’évaluation de ses agents.

En lui fournissant une formation technique et en installant et utilisant un système de communication sécurisé utilisant des appareils fournis par Vadi, l’agent du Mossad l’a conduit à extraire et à transmettre des informations importantes et classifiées.

Le condamné a ensuite reçu l’ordre de se rendre à Vienne, où il a tenu cinq réunions clandestines avec des agents du Mossad. Selon ses aveux, ces rencontres se sont déroulées dans le respect de protocoles de sécurité stricts afin de garantir la confidentialité.

Lors de son voyage à Vienne et de sa rencontre avec des agents du Mossad, Vadi a été pleinement informé de ses missions et est retourné à Téhéran pour exécuter les ordres. Il était tenu de soumettre des rapports hebdomadaires sur les développements organisationnels et les renseignements disponibles. Après avoir répondu aux demandes techniques du service, il percevait une compensation financière correspondante.

L’intéressé avait également fourni des informations au Mossad sur l’un des scientifiques nucléaires iraniens, tombé en martyre lors de la récente agression israélienne contre le pays.

Lors d’une mission au cours de laquelle il a rencontré un agent du Mossad, les services de sécurité iraniens ont surveillé ses activités et l’ont arrêté après avoir confirmé ses liens avec l’agence d’espionnage israélienne.

L’affaire a été portée devant les tribunaux suite à une inculpation pour « espionnage et collaboration en matière de renseignement avec le régime israélien, y compris la réception de paiements pour espionnage ». Ces accusations ont fait l’objet d’une enquête approfondie dans le cadre de procédures légales.

Vadi a été condamné à mort en vertu de l’article 6 de la « Loi contre les actes hostiles du régime sioniste » et des articles 279, 283, 286 et 211 du Code pénal islamique iranien.

Le tribunal a jugé que ses actes avaient gravement compromis la sécurité nationale, tant intérieure qu’extérieure, et causé de graves troubles à l’ordre public.

Selon certaines informations, plus de 700 espions affiliés au Mossad ont été arrêtés en Iran lors de l’agression israélienne contre le pays en juin.

Les agences de sécurité iraniennes ont également démantelé de nombreuses installations de drones souterraines à Téhéran et dans d’autres villes, exploitées par des agents du Mossad, ces derniers mois.

L’Iran exécute un terroriste takfiriste de Daech, selon la justice

Selon un communiqué publié par le service des relations publiques de la justice, l’exécution a eu lieu mercredi matin, après que la Cour suprême a confirmé la peine de mort à l’issue d’une longue procédure judiciaire. Le condamné a été identifié comme Mehdi Asgharzadeh.

Il a été exécuté après avoir été reconnu coupable de « corruption sur terre » pour ses activités au sein du groupe terroriste Daech et ses atteintes à la sécurité publique du pays.

Les dossiers judiciaires indiquent que l’individu, plus connu sous les noms de guerre d’Abou Khalid et de Hussam, a suivi une formation militaire en Syrie et en Irak et avait l’intention de commettre des actes terroristes en Iran.

Abou Khalid s’est rendu en Syrie après avoir rejoint des groupes terroristes takfiristes et a reçu une formation militaire et idéologique dans le principal bastion de Daech. Pendant son séjour en Syrie, il a participé à plusieurs offensives de Daech et a été blessé lors de l’une d’elles.

Après avoir été blessé en Syrie, Abou Khalid a été transféré dans un bastion de Daech en Irak voisin où il a suivi une formation.

Il s’est ensuite infiltré en Iran depuis la région du Kurdistan irakien, avec cinq autres terroristes. Leur objectif était de recruter plusieurs individus pour commettre des actes de sabotage et des attentats terroristes.

Les terroristes avaient apparemment suivi une formation approfondie en Irak en vue de mener des attentats terroristes en zone urbaine.

Grâce à la surveillance des services de renseignement iraniens, le repaire des terroristes a été identifié et localisé avant qu’ils ne puissent commettre un acte terroriste.

Plusieurs fusils d’assaut Kalachnikov avec chargeurs, des ceintures d’explosifs, des grenades à main, un nombre important d’explosifs télécommandés et d’engins explosifs improvisés, des retardateurs de bombes, des détonateurs électriques, de nombreuses antennes mobiles pour bombes télécommandées et des radios portatives figuraient parmi les engins saisis dans le repaire des terroristes de Daech.

Après examen des documents fournis par les autorités judiciaires, l’accusé a été condamné à mort.

La Cour suprême a ultérieurement réexaminé le jugement initial et l’a confirmé. À l’issue de toutes les procédures légales, la peine a été exécutée conformément au verdict final du tribunal.

