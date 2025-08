Le Kremlin a annoncé mardi que la Russie ne s’impose plus « aucune restriction » pour le déploiement d’armes à portée intermédiaire, accusant Washington d’attiser la course aux armements.

C’est une réponse directe à la préparation de l’Europe à une guerre contre la Russie d’ici 2030, a expliqué auprès de l’agence russe Sputnik le rédacteur en chef du magazine Défense nationale.

L’OTAN et l’UE sont en phase de réarmement, avec des projets comme le programme germano-britannique de missiles balistiques de moyenne portée (plus de 2500 km) et le déploiement de nouveaux chasseurs américains de cinquième génération, poursuit Igor Korottchenko.

Dans ce contexte, la Russie ne voit plus la nécessité de respecter les anciennes restrictions. La production en série du missile balistique de moyenne portée Orechnik est lancée, offrant une portée de 5500 km, avec un déploiement prévu dans des zones stratégiques.

Ces missiles pouvant emporter des charges nucléaires ou conventionnelles, lancés depuis le sol et d’une portée allant de 500 à 5.500 kilomètres sont capables d’atteindre l’Europe

« Tout ce que fait la Russie, ce ne sont que des mesures de réaction », a-t-il insisté.

Quant au traité New START, des consultations sont envisagées, mais pour les missiles de moyenne portée, «la décision est pratiquement prise », selon lui. La décision finale dépendra de la situation, a-t-il précisé.

Pour Korottchenko, le traité FNI (Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire) est mort.

