Le journal britannique The Times a révélé que la Royal Air Force (RAF) continue d’effectuer des vols de reconnaissance au-dessus de Gaza pour le compte d’Israël. Citant des sources gouvernementales, le journal a indiqué que le Royaume-Uni fournissait des renseignements provenant d’avions espions britanniques « pour aider à localiser les captifs restants » à Gaza.

Selon le Times, les renseignements recueillis par des avions non déclarés de la RAF, ainsi que par d’autres moyens britanniques présents dans la région, sont transmis à l’armée israélienne afin de fournir des informations en temps réel sur les déplacements des captifs israéliens.

Le journal a rapporté que le ministère britannique de la Défense avait refusé de divulguer l’identité des avions actuellement utilisés pour localiser les captifs, alors qu’Israël s’apprête à annoncer un plan de guerre actualisé pour la bande de Gaza visant à obtenir leur libération.

Il a également noté que les données de suivi des vols, montraient que les avions Shadow R1 avaient effectué des centaines de missions au-dessus de Gaza, la plus récente remontant au mois dernier, lorsqu’ils avaient décollé de la base d’Akrotiri de la Royal Air Force à Chypre.

Dans les détails, le Shadow R1 est un avion de surveillance spécialisé appartenant à la Royal Air Force. Il est équipé de capteurs électro-optiques et électroniques de haute précision pour la collecte de données. Cette technologie se caractérise par sa capacité à inspecter les convois de véhicules, les rues et les immeubles résidentiels, en plus de surveiller des mouvements spécifiques.

Le ministère britannique de la Défense a confirmé la poursuite des vols de surveillance militaire au-dessus de Gaza, malgré une baisse apparente du nombre de vols de Shadow R1 ces derniers jours.

Le journal cite une source de la Royal Air Force affirmant être au courant du retour d’un Shadow en Grande-Bretagne, mais on ignore encore quel appareil, ou si une autre unité, a pris le relais.

Source: Média