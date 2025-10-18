Mohammed Nazzal, un dirigeant du Mouvement de résistance islamique (Hamas), a déclaré à Reuters que « le mouvement entend conserver le contrôle de la sécurité à Gaza pendant une période de transition ».

Nazzal a expliqué que « le Hamas souhaite une trêve de trois à cinq ans pour reconstruire la bande de Gaza, et non pour préparer une future guerre ».

Il a ajouté qu’il « ne peut pas confirmer que le mouvement se désarmera, et ces positions reflètent les difficultés rencontrées par les plans américains pour garantir la fin de la guerre ».

Plus tôt dans la journée, Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a confirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le mouvement est attaché à l’accord malgré les violations persistantes de l’occupation », déclarant que « la résistance met en œuvre ses engagements et cherche à conclure la première phase comme prévu ».

Source: Médias