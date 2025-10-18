La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « la Cour pénale internationale (CPI) a rejeté une demande israélienne d’annulation des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Galant, accusés de génocide dans la bande de Gaza ».

La chaîne a également indiqué que « la CPI a rejeté une demande de gel de l’enquête sur l’implication de Netanyahu et Galant dans le génocide dans la bande de Gaza ».

La demande israélienne intervient quelques jours après la signature d’un accord de cessez-le-feu à Gaza, reflétant la tentative de Tel-Aviv d’exploiter la cessation des hostilités pour échapper aux conséquences du génocide commis par ses forces à Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, « Israël » mène une guerre d’extermination à Gaza depuis deux ans, causant la mort de plus de 67 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sans compter la destruction de villes dans la bande de Gaza, le déplacement de populations et la famine ».

Le 21 novembre, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et Galant.

Étendue de la compétence

La Chambre a déclaré dans deux déclarations que « les mandats d’arrêt étaient classés secrets afin de protéger les témoins et de garantir l’avancement des enquêtes ».

Elle a toutefois décidé de divulguer les informations contenues dans sa déclaration « car des agissements similaires à ceux visés par le mandat d’arrêt semblent se poursuivre ».

Elle a ajouté « qu’elle estimet qu’il est dans l’intérêt des victimes et de leurs familles d’être informées de l’existence des mandats d’arrêt ».

La Cour a estimé que « les agissements présumés de Netanyahu et Galant relevaient de sa compétence ». À l’époque, elle avait indiqué avoir déjà déterminé que la compétence de la Cour dans cette situation s’étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.

Les mandats d’arrêt de la CPI visaient également d’éminents dirigeants du Hamas, mais ceux-ci ont été tués lors de frappes aériennes et d’attaques israéliennes.

