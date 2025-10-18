Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé vendredi que « l’Iran, la Russie et la Chine adresseront demain une lettre aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de l’ONU confirmant l’expiration de la résolution 2231 et la fin des sanctions ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les sanctions rétablies par la troïka européenne (Allemagne, France et Royaume-Uni) sont non contraignantes et illégales ».

Araghchi : Plus de 120 pays soutiennent la position de l’Iran et s’opposent au réimposition des sanctions

Dans le même contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré sur le réseau social X que « plus de 120 pays, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés, ont exprimé leur soutien à la position de l’Iran sur la résolution 2231 et leur rejet de la réimposition des sanctions ».

Araghchi a souligné que « l’Iran resterait attaché à ses obligations au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) », affirmant « la poursuite de sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) par l’intermédiaire du Conseil suprême de sécurité nationale ».

Le ministre iranien a indiqué que « la communauté internationale rejette la réimposition de sanctions contre Téhéran », soulignant que « ceux qui insistent sur ce point renforcent leur isolement international ».

Araghchi a ajouté que « les droits souverains de l’Iran sont non négociables », appelant « à la consolidation de la primauté du droit international pour tous, sans exception ».

