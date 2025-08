Le ministère iranien du Renseignement a saisi une importante cargaison d’armes de contrebande dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est du pays.

La cargaison comprenait des armes américaines introduites clandestinement par des groupes affiliés au Mossad israélien, dans le but de déstabiliser le pays et de mener des opérations terroristes, selon des sources locales médiatique citées par la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le bureau des relations publiques de la direction du renseignement du Sistan-Baloutchistan a annoncé, dans un communiqué relayé par l’agence de presse Tasnim, la « découverte et la confiscation de plus de 210 armes militaires lors de trois opérations distinctes menées ce mois-ci ».

Gardiens de la révolution : prêts à répondre avec détermination et force à toute menace

De son côté, le Corps des gardiens de la révolution islamique a confirmé dans un communiqué que « les forces armées sont pleinement préparées à répondre avec détermination et force à toute menace ou attaque ».

Le communiqué a ajouté : « Toute menace à la sécurité et à l’intégrité territoriale du pays entraînera une riposte sévère, dépassant les calculs ennemis et plus sévère que la riposte Promesse Juste 3 ».

« Depuis mars dernier, plus de 1 000 armes de différents types ont été découvertes et confisquées lors de six opérations, après avoir été introduites clandestinement sur le territoire iranien par des agents », selon Tasnim.

Source: Médias