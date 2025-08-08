Frappe israélienne au drone contre un véhicule sur la route d’Ansariya au sud-Liban

L’entité sioniste a poursuivi sa violation de la souveraineté du Liban en menant plusieurs agressions contre le sud et la Békaa, faisant 8 martyrs en moins de 24 heures.

Ce vendredi matin, un jeune libanais est tombé en martyre suite à une attaque israélienne au drone visant un véhicule sur la route de la localité Ansariya, au sud du pays.

Jeudi, le correspondant d’Al-Manar a en outre rapporté qu’un citoyen est tombé en martyre après une frappe israélienne au drone contre un véhicule à Kfardan, à l’ouest de Baalbek.

Et puis, un autre raid israélien a frappé la route de Masnaa, dans l’est du pays, coutant la vie à 6 personnes et faisant 10 blessés.

Parmi les martyrs, figuraient le membre du Comité central du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Abou Khalil Wishah et son compagnon, a révélé le FPLP.

Ces nouvelles agressions quasi-quotidiennes interviennent au lendemain du martyre d’un garçon de 12 ans, lors d’une frappe israélienne ayant directement touché leur domicile dans la localité de Touline, au sud Liban.